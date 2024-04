Irány az olimpia! – hihetetlen játékkal nyert a japánok ellen női kézilabda-válogatottunk Magyarország-Japán 37-28

Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Az olmpiai részvételért játszott a magyar női kézilabda-válogatott a japánok ellen, és a svéd válogatott elleni pénteki bravúros győzelemnek köszönhetően amennyiben négy gólnál kisebb különbségű vereséget szenved, még úgy is jogot szerzett volna az olimpiai részvételre. Erre azonban nem volt szükség, hiszen a magyar lányok megállíthatatlanok voltak, és egyértelművé tették, nem akarnak számolgatni, biztosra mennek.

Magyarország – Japán 37 – 28 (18–11)

Női kézilabda olimpiai kvalifikációs mérkőzés

Debrecen, Főnix csarnok. V.: M. García, Paolantoni (argentinok)

MAGYARORSZÁG: Böde-Bíró, Janurik (kapusok), Füzi-Tóvizi, Szöllősi-Schatzl, Albek, Debreczeni-Klivinyi, Márton G., Papp N., Pásztor, Vámos, Klujber, Kácsor, Bordás, Kuczora, Győri-Lukács, Simon P.

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

JAPÁN: Kametani, Baba (kapusok), Nagata, Szahara, Hacumi, Kitahara, Hattori, Kaszai, Nakajama, Macumoto, Aizawa, Okada, Szaszaki, Josino, Josidome, Isikawa

Szövetségi kapitány: Kuszumoto Sigeo

A magyar válogatott elképesztően összeszedetten kezdte a mérkőzést, rögtön az első percben egy hetesgólt szereztünk, ezután viszont már nem estek olyan sűrűn a a gólok, a nyolcadik percben még mindössze 3-2 volt az állás a javunkra. Ekkor azonban felprögött a csapat, és

amellett, hogy védekezésben is kiváló teljesítményt nyújtottunk – élen a zseniálisan játszó, és az első félidőben kilenc (!) védést bemutató Böde-Bíró Blankával – a japánok kapuja előtt is magabiztos volt a csapat.

Kuczora Csenge, Győri-Lukács Viktória és Klujber Katrin is rendkívül eredményesen játszott, utóbbi az első 30 percben 8 próbálkozásból 6 gólt szerzett! Az első negyedórát követően már 10-5-re vezettünk, és a japánok hiába próbálkoztak a 7 a 6 elleni játékkal, csak azt tudták elérni, hogy több üres kapus gólt szereztünk – Klujber egyszer egész pályáról is betalált.

Az első játékrészben egyértelmű volt a magyar válogatott fölénye, és ezt az eredmény is tükrözte, 18-11-gyel fordultunk a második félidőre. A magyar közönség pedig a csapat teljesítményéhez méltóón szurkolt a lányoknak – sokszor zúgott a Hajrá! – Magyarok! – felelgetés a két lelátó között.

***

A második játékrész elején egy ijesztő jelenetet láthattak nézők az ellenfél egyik támadása után Füzi-Tóvizi Petra maradt a földön és fogta a fejét – mint a videós visszanézésből kiderült, Nagata könyökölte arcba. Szerencsére a magyar játékos enm szenvedett komoly sérülést, a japánt viszont piros lappal kiálította a bíró.

Klujber Katrin a második félidőben is parádézott, a 40. percben már 9 gólnál tartott – és épp ennyi volt a különbség a két csapat között is (22-13).

A Ferencváros játékosának neve mellett ezzel a harmadik meccsen már 21 gól állt az olimpiai sejetezőtornán összesen.

Böde-Bíró Blanka továbbra is óriási hatékonysággal védett – ha kellett fejjel is, amikor Matsumoto csúnyán homlokon találta – nem csoda, hogy a játékrész felénél már több mint 10 góllal vezettünk. Részben Márton Grétának köszönhetően, aki szintén kivette a részét a gólgyártásból, gyors egymásutánban két gólt dobott a szélről.

Az utolsó negyedórában Golovin már gesztust is gyakorolhatott, azokat a játékosokat is becserélte, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak. Böde-Bíró Blanka helyett Janurik Kinga érkezett a kapuba, és pályára lépett Pásztor Noémi és Simon Petra, aki kapásból gól is szerzett.

Látszott, hogy a lányok nagyon élvezik a játékot és óriási önbizalommal játszanak.

Klujber és Győri-Lukács egy kontratámadás végén kényszerítőztek, és előbbi még úgy is gólt tudott szerezni, hogy nem a legjobban kapta vissza a labdát – a magyar csapatnak most egyszerűen minden sikerült. A ferencvárosi jobbátlövőnek ez már a 11. gólja volt a meccsen, elképesztő formában játszott.

Klujber Katrin a magyar válogatott legjobbja volt.

Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt

A végén egy kis megingás után a japánok feljöttek nyolc gólra, vissza is jött Kuczora Csenge és Debreceni-Klivinyi Kinga. A végén Janurik több jó védést bemutatott, Albek Anna és Pásztor Noémi is betalált, (utóbbi kétszer is) Simon pedig a negyedik lövését is értékesítette. A

japánok az utolsó percre feljöttek 9 gólra, de ez már senkit sem érdekelt, a nézők az utolsó percben már a palánkhoz lopakodtak az autogramok reményében, és zúgott a „Szép volt csajok!”.

Debreczeni Klivinyi Kinga lőtt még egy gólt, a dudaszó előtt pedig még betaláltak a japánok is, de ez már nem osztott, nem szorzott.

A meccs legjobb játékosa pedig nem is lehetett más, mint a 11 gólos Klujber Katrin. Magyarország megnyerte az olimpiai selejtezőtorna 3. csoportját, nagyon megérdemelten. Kezdődhetett az ünneplés, a közönség a lányokkal együtt felállva énekelte a Himnuszt, a játékosok arcán mosoly, szemükben örömkönnyek. Irány Párizs, olimpiai résztvevő a magyar női kézilabda-válogatott!