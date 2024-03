Miért rúgta ki a jóbarátját Novak Djokovics?

Megtorpant, történt már vele ilyen korábban is. Minden idők egyik, ha nem a legjobb férfi teniszezője eddig mindig talpra állt. Most meg a sarkára. Novak Djokovics szerdán a közösségi oldalán jelentette be, hogy befejezik az együttműködést a horvát edzővel, Goran Ivaniseviccsel.

Nosztalgia

A 2001-ben wimbledoni bajnok, immár 52 esztendős Ivanisevics közel hat éve csatlakozott Djokovics csapatához, 2019 óta dolgoztak együtt folyamatosan, 2022 márciusában lett a vezetőedzője, és az elmúlt hat évben 12 Grand Slam-tornagyőzelemhez segítette hozzá. Azaz a nagy sikerei feléhez. A 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes szerb játékos a szakítás ellenére barátjaként tekint a horvát szakemberre.

„Tisztán emlékszem arra a pillanatra, amikor meghívtam Gorant, hogy legyen a csapatom tagja. Még 2018-ban történt, Mariannal újítani akartunk, és egy kis varázslatot vinni a duónkba. Sőt, nem csak szervát hoztunk, hanem sok nevetést, mókát, évzáró első helyezést, rekorddöntő eredményeket és még 12 Grand Slamet (és még néhány döntőt) is azóta.

Goran és én pár napja úgy döntöttünk, hogy nem dolgozunk együtt.”

Nézeteltérések

A szerb teniszsztár közleményének folytatásából kiderül, nem volt zökkenőmentes a szakmai kapcsolatuk, ugyanakkor – legalábbis szerinte – a barátság megmarad.

A teniszpályán a kémiánknak megvoltak a maga hullámvölgyei, de a barátságunk mindig sziklaszilárd volt.

Sőt, büszkén mondhatom, hogy amellett, hogy együtt nyertünk tornákat, párharcot is vívtunk Parchisiben... sok éven át. És – az a verseny számunkra sosem ér véget” – utalt a közös társasjáték-csatáikra Djokovics.

Hullámvölgy

Djokovics idén még nem nyert tornát. Előbb kikapott az általa korábban tízszer is megnyert ausztrál nyílt teniszbajnokság elődöntőjében a végül győztes Jannik Sinnertől, március elején pedig hatalmas meglepetésre már a harmadik fordulóban kiesett Indian Wellsben. A most zajló miami versenytől visszalépett, és már a salakpályás szezonra készül. Hogy ki lesz az új edzője, egyelőre nem közölte a 36 éves világsztár.