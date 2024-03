Hogyan került Curtis a Bayern München sztárjai közé?

Nyitókép: Instagram

***

Kedd este a Bayern München labdarúgócsapata magabiztos játékkal 3–0-ra legyőzte hazai pályán a Laziót, így 3–1-es összesítéssel bejutott a BL negyeddöntőjébe. A meccsen ott volt és kiszurkolta a müncheniek sikerét a rapper Curtis, aki a közösségi oldalán több fényképet is közzétett arról, ahogy a meccs után a VIP-teremben találkozott a bajorok sztárjátékosaival, Thomas Müllerrel, Joshua Kimmich-kel, valamint Aleksandar Pavloviccsal.

A volt újpesti futballista, polgári nevén Széki Attila a Bayernnél pályaedzőként dolgozó Lőw Zsolttal jóbarátok, s a szakember révén így a családi VIP-páholyba is bejutott.

„Szenzációs helyen nézhettük a mérkőzést, köszönhetően Lőw Zsoltnak

– mesélte Curtis a Sportálnak. – Zsoltival gyerekkorunk óta tart a barátság, együtt nőttünk fel, fociztunk is, még annak idején a bátyámmal vigyázott rám. Bármerre is megy a világban, igyekszem ott lenni, szurkolni neki és a csapatának. Most is a lelátón voltunk, és szerencsére jó hangulatú, sima győzelmet láthattunk.”

Amúgy Lőw Zsolt gyermekei, ha itthon vannak, akkor jár nekik a különleges vendégeket megillető fogadtatás Curtis koncertjein…

Curtis (balra) egy névre szóló Újpest-mezzel ajándékozta meg Lőw Zsoltot, a Bayern München pályaedzőjét - Fotó: Instagram

„Tulajdonképpen úgy voltunk ott, mint Zsolt családja, az összes játékos barátai, szerettei mellettünk szurkoltak. Persze gondolhatták, hogy mi sem csak idegenek voltunk, nagyon kedvesek voltak, és a lefújás után a focicsapat sztárjai is odajöttek. Így könnyebb volt egy-egy közös képre kerülni velük, Müller például kifejezetten kedves volt, nagyon jó fej, de fotózkodott Kimmich is” – árulta el Curtis, akinek nem a Bayern, hanem inkább az újpesti barátja miatt volt fontos a mérkőzés.

„Én örökre újpesti vagyok, minden odaköt, a csapatnak szurkolok.

Bármerre is edzősködik Zsolt, szorítok az aktuális klubjának, de csakis a barátom miatt. Egyébként külföldi együttesnek talán azért sem egyszerű szorítani, mert ott rengeteg a sztár, nehéz választani, de a szívem egyébként is az Újpesté” – jelentette ki a rapper.