„Lelépett” a magyar válogatott játékosa!

Az ok egészen prózai, Rosta Miklós elhagyta a csapatot és Kölnt, hazautazott Magyarországra. Nem sérülés, összeveszés áll a hirtelen távozás mögött

„Tudtuk, hogy Mikiék gyermekének születése az Európa-bajnokság idejére eshet, és mivel ennél fontosabb dolog nincs az életben,

így természetesen ő is és a csapat is fölkészült rá, hogy bármelyik pillanatban hazautazhat, vasárnap reggel pedig el is indult. Reméljük, minden rendben zajlik majd, a legjobbakat kívánjuk és sok szeretettel várjuk vissza Mikit Kölnbe!” – mondta el a szövetség hivatalos oldalának Chema Rodriguez szövetségi kapitány.

Az M4Sport.hu arról ír, hogy Rostát hétfőn minden bizonnyal az a Szöllősi Szabolcs pótolja majd, aki eddig nem szerepelt a keretben.

A 2019-es olimpiai kvalifikációs világbajnokságról Lékai Máté és Balogh Zsolt utazott haza hasonló okok miatt, Bodó Richárd pedig – ugyancsak gyermeke születése miatt – kihagyta a 2021-es vb első csoportmeccsét.