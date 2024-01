Kínos: Himnusz helyett valami egészen mást játszottak le a német szervezők a Németország-Izland meccsen (videó)

A házigazda német válogatott elleni középdöntős meccs előtt rossz himnusz kezdtek el lejátszani az izlandiaknak a férfi kézilabda Európa-bajnokságon: az értetlenkedő játékosokat és szurkolóikat vastapssal engesztelte ki a telt házas kölni aréna közönsége, számolt be az m4sport.hu a csütörtök esti, a német precitizásra egyáltalán nem valló incidensről.

Végül a hangosbemondó elnézést kért, majd majdnem egy percnyi kínos csend elteltével felcsendült az igazi izlandi himnusz.

Az izlandi játékosokat láthatóan felhúzta az eset, többen a szemöldöküket ráncolták. Talán ennek is köszönhető, hogy hatalmas elánnal vetették bele magukat a meccsbe, és sokáig tartották magukat a szintén pont nélkül álló németekkel szemben, akik a hajrában 26-24-re húzták be az összecsapást. Így a több világsztárral felálló skandinávok továbbra is csoportutolsók a magyarokat is felvonultató hatosban.

A videót itt nézheti meg.