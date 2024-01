Botrány! A legrangosabb európai sorozatból az utcára kerülhet a patinás csapat

Úgy tűnt: szép és jó minden. A szakmai előrelépést, folyamatos nemzetközi szereplést a biztos, hosszútávú anyagi háttér megteremtése követte, névadószponzor érkezett a klubhoz. Most mégis viharfelhők gyűlnek, s könnyen megeshet, hogy a vége fájdalmas lesz: a klubnak, a játékosoknak, a szurkolóknak és a városnak is.

Az elmúlt két idényben az Euroligában, futballban a Bajnokok-Ligájának megfelelő sorozatban is szerepelt szekszárdi női kosárlabdacsapat helyzete most bizonytalanná vált, miután – ahogy az Origo is beszámolt róla – a városi közgyűlés pénz kér az eddig térítésmentesen rendelkezésre bocsájtott sportcsarnok használatáért. Végleges összeg még nincs, de a lap úgy tudja, óránként mintegy 20 ezer forint lenne a bérleti díj. A pontos tarifáról és a feltételekről várhatóan január végén dönt a testület. Mindez drasztikus reakciót váltott ki a sportklub, a KSC vezetőiből. Az ügyvezető, szabó Gábor aláírásával nyílt levelet adtak ki, melynek értelmében elhagyják a várost.

„Szekszárd Közgyűlése részéről klubunk felé mutatott, ellenségesnek tekinthető, munkánkat ellehetetlenítő lépések okán

kénytelenek voltunk megkezdeni az előkészületeket a felnőtt csapatunk tevékenységének, hazai mérkőzéseinek más városba költöztetése érdekében.

Ugyanis a képviselő-testületi ülésen született döntés a városi sportcsarnok használata vonatkozásában kilátástalan helyzetbe sodor bennünket” – áll a közleményben, amelyet itt olvashatnak teljes terjedelmében.

A klub hivatalos facebook-oldalán népharag zúdul a képviselő testület tagjaira.

„Ez egyszerűen nem normális! Az egyik legnagyobb értéket is sikerül elüldözni ebből a városból”

– írja az egyik szekszárdi lakos.

Miskolcról, Pécsről is kommenteltek, sőt még a legfőbb rivális, az éppen a szezon előtt a nemzetközi szerepléstől visszalépő, itthon szerényebb célokat kitűző, sokszoros bajnok Sopron egyik szimpatizánsa is aggodalmát fejezte ki.

„Pfff azért ez vad... Soproniként, ellenfél szurkolójaként mondom, kitartást, sok sikert a kilábalásból.

Tegye a kezét mindenki a szívére, ezt egy ilyen volumenű klub nem érdemli meg.”

A női kosárlabda NB I A csoportban az 5. helyen álló Szekszárd szombaton a 2. pozíciót elfoglaló Győrt fogadja a – szövetség adatbankja értelmében – a Szekszárdi Szabadidőközpontban.

Nyitókép: MTI/Ruprech Judit