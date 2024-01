A magyar válogatott korábbi edzője odapörkölt a német szövetségi kapitánynak: Felix Magath alkalmasabb lenne a posztra!

Köztudott, hogy a német labdarúgó-válogatott már a katari vb-n is szégyenteljesen szerepelt, nem jutott tovább a csoportjából, ám ezután – nagy meglepetésre – továbbra is Hansi Flick maradt a szövetségi kapitány. A bizalom tehát megmaradt – az eredmények azonban mégsem jöttek...

A DFB vezetőinél akkor telt be a pohár, amikor Rüdigerék (hazai pályán!) 4-1-re kikaptak Japántól. Azon nyomban menesztették Flicket, aki így azzal a kétes dicsőséggel büszkélkedhet, hogy ő lett a német futball történelmében az első kapitány, akit szerződése előtt rúgtak ki!

Egy meccs erejéig jött a legendás Rudi Völler (meg is verték Franciaországot), majd 2023 szeptemberében bejelentették: a mindössze 36 éves Julian Nagelsmann veszi át a stafétabotot; minden idők legfiatalabb német szövetségi kapitányával ideiglenes jelleggel, 2024. július 31-ig, azaz az idei Európa-bajnokság végéig kötöttek megállapodást.

Ám az eredmények továbbra sem jönnek: a bemutatkozó mérkőzésen ugyan győzelem USA-ban, ám ezt követően döntetlen Mexikóval, hazai vereség Törökországtól (!) valamint idegenben, Ausztriától.

Nem véletlen, hogy a hazai rendezésű kontinensviadal előtt rengetegen féltik a Nationalmannschaftot,

a dolog innentől kezdve számunkra azért is érdekes, mert a magyar válogatott egy csoportba került a németekkel (no, meg Skóciával és Svájccal). Az aggódók között van az 56 éves, korábbi válogatott Andreas Möller is, aki történetesen (2015 és 2017 között) nemzeti csapatunk másodedzőjeként is dolgozott Bernd Storck mellett, tehát hellyel-közzel mindkét együttest igen jól ismeri.

Thomas Müllerék ellenünk sem sziporkáztak a Nemzetek Ligájában!

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A világ- és Európa-bajnok legenda a Bildnek adott interjújában többek között elmondta: Nagelsmann egyik legnagyobb hibája, hogy képtelen megteremteni a válogatotton belül a hierarchiát és kiosztani a feladatokat. Möller szerint ennek egyenes következménye, hogy nincs is tekintélye a játékosok előtt, hiszen mindenki tudja, hogy csupán ideiglenes jelleggel nevezték ki, ez is az oka, hogy a kerettagok nem harcolnak érte tűzön-vízen keresztül.

A 85-szörös válogatott klasszis szerint Nagelsmann túl fiatal a válogatott irányításához, éppen ezért tanácsokkal is ellátta ifjonc kollégáját:

Mindenek előtt azt kellene felismernie, hogy nem szabad túlbonyolítania a dolgokat. A legfontosabb az egyszerűség, nem pedig az extra felállás és a bonyolult taktika.

Annak idején mi azért lehettünk elsősorban sikeresek, mert nem csak csapattársak, hanem barátok is voltunk, éppen ezért a rendkívüli összetartás és az egymásért küzdeni tudás is jellemző volt ránk.”

Andreas Möller egyáltalán nem elégedett...

Fotó: MTI/EPA Peter Powell

Möller nem beszélt félre: meg is nevezte, kit tartana alkalmas szövetségi kapitánynak Julian Nagelsmann helyett:

„A múltban csak olyan szakember lehetett a német válogatott szakmai vezetője, aki kellő tapasztalattal és érdemekkel rendelkezik. Ebből a szempontból

Felix Magath lenne a legmegfelelőbb szövetségi kapitány!”

– fogalmazott határozottan Andreas Möller.

Nyitókép Julian Negelsmann-nak nem sikerült elhallgattatnia a kritikusait Fotó: MTI/EPA Filip Singer