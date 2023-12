Drávucz Rita és kislánya, Flóra története minket is tanít

Az ENSZ december 3-át a fogyatékos emberek világnapjává nyilvánította 1992-ben, hogy felhívja a figyelmet a baleset, betegség, katasztrófa következtében fogyatékossá váltak problémáira. Drávucz Rita világ-, és Európa-bajnok vízilabdázó és kislánya története hívja fel a figyelmünket arra, hogy még nagyon sok a dolgunk, hogy hasonló esélyeket teremtsünk azok számára is, akik valamilyen fogyatékossággal próbálnak teljesebb értékű életet élni. A korábbi kitűnő vízilabdázó egész élete úgy tűnt, hogy egy komoly kihívásra készítette fel őt, amit később az anyaság hozott el az életébe.

Drávucz Rita fiatalon csomagokból élt és postavonatozott

A tizennégy éves koráig úszónak készülő Drávucz Rita élete nagyot változott, amikor felfedezték a tehetségét.

„Kecskemétről Valkay Ferenc keresett meg minket, illetve a családomat, és áthívott a Villanó Fókákba.

Bátorságot követelt a dolog, mert kamaszként át kellett mennem egy új iskolába, és éjszaka jártam haza postavonattal, csomagokból éltem

– mesél Rita a sosem hallott részletekről. A szüleimnek sem volt egyszerű, de rám hagyták a döntést. Azóta is többször visszatért az életembe, hogy azért szeretnék beleugrani valamibe, hogy ne legyen a kérdés, hogy mi lett volna, ha?”

London, 2012. július 30. Drávucz Rita a labdával a 2012-es londoni nyári olimpia nõi vízilabdatornája A csoportjának elsõ fordulójában vívott Magyarország-Egyesült Államok találkozón a londoni Vízilabdacsarnokban 2012. július 30-án. MTI Fotó: Kollányi Péter

Már Európa-bajnok volt, amikor az emberek felfedezték, hogy létezik női vízilabda

Drávucz Ritát a 2008-as pekingi olimpia harmadik legszebb hölgy versenyzőjének választották, erre így reagált:

„Jobban örültem volna, ha inkább a szakmai tudás alapján rangsorolnak, bár jó poén volt, hogy megvan az első bronzérmünk. Jólesett, de abszolút meglettem volna nélküle. Persze reklámnak jó volt, és mi minden cikknek örültünk, hiszen például

a magyar emberekben csak a 2001-es budapesti Európa-bajnokság idején tudatosult, hogy egyáltalán van női vízilabda

– mesélte a jobbátlövő azok után, hogy a mieink ezt az Eb-t aranyéremmel zárták.

A sport arra készítette fel Ritát, hogy elbírjon egy sokkal nagyobb kihívással – kislánya betegségével

Kicsit úgy tűnt, hogy Ritát fiatalon az élet felkészítette valami sokkal nagyobb kihívásra, ami édesanyaként köszöntött rá, Flóra érkezésével:

„Flóra farfekvéses volt, császárral született, és utána derült ki, hogy kétoldali dongalábbal született.

Felvettem telefonnal az ultrahangot, azon utólag látni, de ezt nem fedezték fel a kórházban. Nem változtatott volna semmin - a legjobb dongalábas orvoshoz kerültünk -, csak lelkileg tudtam volna felkészülni rá.

Így sokként ért. Az ilyen babákat folyamatosan gipszelni kell. Tíz hónapos koráig napi huszonkét órában éjszakai összekötött sínt kellett hordania.”

Kiderült, hogy a dongaláb nem az egyetlen nehézség volt, amivel szembe kellett nézniük:

„Kúszott-mászott Flóra, és hiányzott a felállás. Nem volt meg a megfelelő izomereje. Voltunk a problémával genetikusnál, neurológusnál, tizenkét orvosnál, több mint egy év alatt.

A férjem nem értette, miért nem törődök bele a megváltoztathatatlanba, én csak mentem tovább és tovább.

Aztán a debreceni klinikán egy genetikushölgy, dr. Szakszon Katalin fedezte fel a tünetekből, hogy ez valószínűleg a Charcot-Marie-Tooth (CMT) rendellenesség. És egy külföldön elvégzett vérelemzés ezt meg is erősítette.”

Előfordul, hogy kislánya vigasztalja édesanyját, Ritát

Rendkívül nehéz feladat lehet édesanyaként erősnek maradni, de Rita ezt a megoldást választotta:



Nem szoktam elrejteni előle az érzelmeimet, elmesélem az ő szintjén, hogy most szomorú vagyok valami miatt. Van olyan, hogy ő vigasztal, és mondja, hogy anya, ne aggódj!”

Nekik is kellett a kudarcok után a profi segítség. Ebből kiindulva, meg abból, hogy Flóra egy nagyon komoly műtéten fog átesni, és egyszer kamasz is lesz, ők kerestek föl egy pszichológust, aki beszélt is Flórával nyolc-tíz alkalommal. „Biztos lesznek olyan időszakok is, amikor valamit nem szívesen mondana el nekem, mert saját titkai vannak, és akkor legyen egy olyan bizalmasa, akinek elmondhatja, és aki megoldást tud nyújtani, hiszen szakember – mesélte a videóban Drávucz Rita.

Flórát és Ritát egy úgynevezett befogadó, integrált játszótéren látogattuk meg a Csillagházban, azért, hogy megtapasztaljuk és megmutathassuk milyen sokat jelentenek azok a közös játéklehetőségek, ahol ép és fogyatékkal élő gyermekek a módosított játszóeszközökön és akár kerekesszékkel is élvezhetik az önfeledt játékot. Drávucz Rita a „Befogadó játszótér” építési program nagykövete lett.



A nyitóképen: Drávucz Rita világ-, és Európa-bajnok vízilabdázónk és kislánya, Flóra egy befogadó játszótéren, a Csillagházban. Fotó: Csisztu Sport Cast