„Csak ennem kell és társasozni” – így töltik a karácsonyt olimpikon sportolóink!

Nem vitás, az egész éves rohanás után jól esik hátradőlni ünnepekkor, így van ez mindannyiunk esetében, nem kivételek ez alól a sikert sikerre halmozó sportolók sem. Az eredménykényszer után ők is csak erre vágynak: önfeledten játszani, nevetni, beszélgetni a családdal a fenyő- és bejgliillatú szobában. Megkérdeztük néhány olimpikon sportolónkat, hogyan töltik a karácsonyt!

A női vízilabda-válogatott olimpiai bronzérmes bombázója, Gurisatti Gréta két edzés között látogatja majd végig újdonsült férjével a családot. A nyári esküvője után az első karácsonyára készül feleségként.

„Különleges karácsonyunk lesz, idén csak két napunk lesz a pihenésre, bár most az is utazással telik majd. December 23-án még, 26-án már edzünk, a kettő között pedig előbb a férjem családjához utazunk Sopronba, majd másnap Dunaújvárosban, az én családomnál lesz jelenésünk. Annyira sűrű a versenynaptár, hogy év közben szinte egyáltalán nem tudtunk találkozni a nagyszülőkkel, így jó lesz látni őket végre. Végig szerda-szombat ritmusban játszottunk a klubban, és ha volt egy szabad hétvégénk, akkor válogatott összetartásunk volt.

Idén nem a meglepetéseket, vagy a finom vacsorát várom, hanem, hogy együtt legyünk. Ez lesz az igazi, értékes ajándék. Bár azt nem tagadom, a mama kókuszkockáját sem lesz rossz majszolgatni a karácsonyfa alatt.

Aztán december 27-én már indulunk a csapattal Spanyolországba, január elején pedig a hollandiai Eb-re, így az idei karácsonyi hangulatot nem igazán tudjuk megélni. Nagyon szeretem ezt az ünnepet, de most úgy alakult, hogy az ajándékcsomagolásban kimerült számomra ez a hagyomány, a családtagok a főzést levették a vállamról. Csak ennem és társasoznom kell. Bízom benne, hogy sok közös karácsonyunk lesz még, olimpia viszont már kevesebb” – fogalmazott a Mandinernek Gurisatti Gréta.

Karácsonyi vándormadarak lesznek

Mióta a BL-döntős Ferencváros női kézilabdacsapatának átlövője, a tokiói játékokon a válogatottal hetedik helyezett Szöllősi-Zácsik Szandra kétgyermekes édesanya, természetesen teljesen megváltozott az ünnep jellege a családban. Klubja honlapjának erről is mesélt.

„Mi kis túlzással körbejárjuk az egész országot, sőt, felvidéki vagyok, ott is meglátogatjuk a rokonokat. A férjem családja Orosházán lakik, úgyhogy tényleg vándormadarak vagyunk ezekben a napokban – vagy a másik lehetőség, hogy hozzánk jön az egész család, és akkor teljes a felfordulás náluk, természetesen pozitív értelemben. A gyerekek is teljesen be vannak zsongva ilyenkor, mindig a vacsora után jön a Jézuska, úgyhogy az étkezésnél már mindig ott jár az agyunk” – mesélte a válogatott balátlövő.

Szenteste mindig egy mézzel töltött ostyával kezdünk, ez felvidéki, keresztény szokás, ezt esszük vacsora előtt.

Ez után halászlé következik, bár én nem igazán szeretem, úgyhogy nekem valamilyen más, különleges leves szokott lenni, majd kacsa és rántott hal különböző verziókban. Sok gyümölcs és süti is az asztalra kerül, de nálunk például töltött káposzta nincs” – tette hozzá Szöllősi-Zácsik Szandra.

Szöllősi-Zácsik Szandra (fehér felsőben) és Janurik Kinga, a Ferencváros női kézilabdacsapatának két válogatott játékosa karácsonyi díszletben

Fotó: Micheller Szilvia/fradi.hu

Olimpiai bajnok segédmunkás

Hölgykoszorúban az olimpiai bajnok: Kiss Gergő és családja

Fotó: magánarchívum

Mi sem természetesebb: a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Kiss Gergő nők társaságában, felesége, Valkai Anna, édesanyja és három nagylánya társaságában tölti a szentestét, a többi napot pedig nagycsaládja körében.

„Természetesen együtt ünneplünk majd a családdal. December 23-tól már igyekszünk megnyugodni, visszavenni a megszokott tempóból és csak egymásra figyelni. Minél többet nyugodtan együtt lenni, mert az év során erre kevesebb lehetőségünk van” – mondta a Mandinernek Kiss Gergő.

„A készülődés során amolyan segédmunkás vagyok otthon, segítek, hol tudok, a mosogatásban, pakolásban, porszívózásban. Vállaltan nem tudok főzni, mert mindig elkényeztettek itthon, de a feleségemmel ebben is jó csapatot alkotunk. Már 26 éve együtt vagyunk, úgyhogy jól össze tudunk dolgozni.

Igazi klasszikus, nyugodt karácsonyt tervezünk: hagyományos halászlével, mákos ételekkel, magyar ízekkel”

– mosolygott Kiss Gergő.

A bejgli a válogatott kapus reszortja

A Pick-Szeged férfi kézilabdacsapatának kapusa, Mikler Roland elmondása szerint elsősorban nem a termelésben erős, de van valami, amit nem engedne ki a kezéből.

„Próbálok segíteni a konyhában, de őszintén szólva, otthon inkább fogyasztok, mint termelek.

Bár azt hozzá kell tennem, hogy a diós és a mákos bejglit idén is én sütöttem.

A család menüje ezúttal is a hagyományokra épül, nem hiányozhat belőle a töltött káposzta és a libacomb. Várom már a családi körben töltött néhány napot és a közös ünnepet. Jót tesz majd egy kis pihenés – jelentette ki a Mandinernek a válogatott kapus.

A nyitóképen Gurisatti Gréta a közmédia Jónak lenni jó! című műsorában. Fotó: MTI/Máthé Zoltán