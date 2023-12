A botrányos román sportvezetőt tennék meg UEFA-elnöknek a britek

Noha még sok idő van az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 2027-es tisztújító közgyűlésééig, a sajtó már elkezdte megszellőztetni a jelöltek lehetséges névsorát. Miután napvilágot látott Aleksander Ceferin alapszabályzat-módosító terve, hogy egy negyedik mandátumra is pályázhasson, kiderült: az erre irányuló törekvéseit nem mindenki támogatja. Az UEFA brit alelnöke inkább a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) regnáló vezérét, Răzvan Burleanut szeretné a helyére. Hazájában eközben a szlovén sajtó védelmébe vette Ceferint, és „koholmánynak” nevezték a felvetéseket – írja a Maszol.ro.

Ezek alapján úgy tűnik, hogy újra egy korrupt vezető veheti a kezébe az európai futball irányítását. A szlovén Ceferin ugyanis 2016-ban pont azért került félidőnél az UEFA elnöki székébe, mert elődjét, Michel Platinit korrupció miatt eltiltották.

Az ügyvéd akkor két és fél évre szóló mandátumot kapott, de azóta kétszer újrázott.

2027-ben jár le a harmadik mandátuma. Megválasztását követően viszont módosítottak az alapszabályzaton, amelynek értelmében már senki sem vállalhat háromnál több elnöki megbízatást.

Ezen szeretne módosítani most Ceferin úgy, hogy a korlátozó szabály alkalmazásakor ne vegyék figyelembe a 2017. előtt érvényben lévő megbízatását. Erről a BBC számolt be a héten, rámutatva, hogy a statútummódosításról az UEFA februári kongresszusán szavazhatnak. A módosításhoz viszont nem elég az 51 százalékos többség, legalább hétharmados támogatottságra lesz szüksége az elnöknek ahhoz, hogy 2027-ben ismét versenybe szálljon a tisztségért.

A szlovén sportvezető legnagyobb ellenlábasai közé a brit sajtó szerint az angol delegált, David Gill tartozik.

Az „ellenzék” jelöltje pedig nem más, mint a román Razvan Burleanu. A román szövetség (FRF) 39 éves elnökét „kiváló és felelősségteljes ügyvezetőnek” tartják a britek. Talán nem hallottak arról a 2020-as botrányról, amely majdnem elsöpörte Burleanut.

A kovidos évben ugyanis nagyszabású nyomozás zajlott a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) részéről a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) több munkatársa ellen.

Az ügyészek az ősz folyamán több alkalommal is iratokat foglaltak le a szövetség bukaresti székházában, ismeretlen tettes ellen nyomozva bűnszervezetben elkövetett sikkasztás és adócsalás gyanújával.

Akkor a lapok azt írták, hogy az UEFA-tól érkezett pénzek, elsősorban a nyári Európa-bajnokság bukaresti mérkőzéseire szánt összeg felhasználásának módja adott okot a gyanúra: eszerint a pénz egy részét a FRF saját céljaira, többek között Razvan Burleanu elnök tavalyi újraválasztási kampányára költötte el.

Maga Burleanu végül megúszta az ügyet, sőt, 2022-ben harmadszor is megválasztották a román szövetség élére. Egy évvel korábban lett a tagja a FIFA tanácsának, amely a tisztsége az UEFA végrehajtó bizottságában is helyet biztosít számára.

A Ceferin elleni esélyeiről hozzá kell még tenni, hogy miközben a román sportvezető jó kapcsolatot ápol a britekkel, addig azért a regnáló szlovén még így is jelentős támogatottsággal bír ahhoz, hogy tisztségben maradjon. Úgy vélik, hogy bár a román sportvezetőt pártolják ugyan a nyugati országok, pénzügyi vonulata is van a választásoknak. A Gsp forrása szerint Ceferin megválasztását nagyban elősegítette, hogy általa az orosz Gazprom euromilliárdokat fektetett az UEFA-ba. A román lap által megkérdezettek közül emiatt is vannak, akik esélytelennek tartják Burleanut egy ilyen kaliberű megbízatáshoz, és pusztán egy „tesztnek” tartják a The Independent felvetését.

