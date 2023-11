Rossi: Félreértelmezték, amit mondtam!

Olaszul kezdte a Magyarország-Montenegró mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját szombaton Telkiben Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, mégpedig azért, hogy két korábbi nyilatkozatában elhangzott, nagy sajtóvisszhangot kiváltó kijelentéseket pontosan érthetővé tegyen. Rossi elmondta, hogy mivel nem az anyanyelvén, hanem angolul nyilatkozott, félreértelmezték egyes kijelentéseit, vagyis nem azt értették, amit ki akart fejezni.

A bolgárok elleni meccs után arról beszélt, hogy vannak Magyarországon, akik annak ellenére, hogy magyarok nem támogatják a válogatottat. „Távol álljon tőlem, hogy bárkinek megítéljem a viselkedését, demokráciában élünk, bárki bármit mondhat, de

az ember látja, hogy hogyan viselkednek a mérkőzések előtt egyes emberek, és én is érzékelem, hogy előfordul, hogy emberek azt kívánják, hogy bár veszítenénk, vagy leégnénk egy mérkőzésen.

Ismétlem, abszolút belefér, hogy valaki ne támogassa a válogatottat. Szerintem mégis egy más minőség az, hogy valaki a válogatott ellen szurkol” – fogalmazott Marco Rossi.

A szövetségi kapitány elmondta azt is, hogy a Montenegró elleni első összecsapás alkalmával az angol „agressive” kifejezést alkalmazta az ellenfélre vonatkozóan, és ezt ők sértőnek érezték. Marco Rossi kiemelte, hogy véletlenül sem valamiféle morális értékítéletet akart megfogalmazni, az „agresszív” kifejezést sportszakmai értelemben pozitívumként használta, és azt akarta vele kifejezni, hog a montenegrói válogatott egy olyan együttes, amely igyekszik, hogy a labdát birokló ellenfele ne tudjon kibontakozni, bemozog a szabad területekre.

„Számunkra alapértelmezett az ellenfél tisztelete. Sosem léptünk úgy pályára, hogy ne tiszteltük volna az ellenfelünket!”

– fogalmazott Rossi.

A szövetségi kapitány elmondta, hogy az eredmény, az hogy a magyar válogatott kijutott az Eb-re felszabadulttá teszi őket, de hangsúlyozta, hogy amint a barátságos meccsek előtt is ki szokta emelni, válogatott mezben mindig maximumot kell nyújtani. Úgy fogalmazott,

„A telt házas Puskás Arénában fognak játszani, a szurkolók előtt, akik ünnepelni szeretnének, ami egy győzelemmel lehetne a legszebb. Ezt kívánom a magunk és a szurkolóink kedvéért is! Tudom, hogy ünnepre számíthatunk, ami indokolt is. Úgy gondolom, nagyon megható lesz az, amire vasárnap sor kerül. Nem történik ilyen minden nap az ember életében.

Ezért is készülünk arra, hogy egy utolsó nagy látványossággal örvendeztessük meg a szurkolóinkat.

Nagyon gyakran mondom a srácoknak, hogy meg kell tartanunk ezt a hangulatot, ezt a támogatást, erősítenünk kell a szurkolók lelkesedését, mert szükség van rájuk ahhoz, hogy a válogatott növekedni tudjon. A lehető legtovább fenn kell tartanunk ezt a légkört, ehhez pedig az kell, hogy ne rontsunk mérkőzést a Puskás Arénában. Ráadásul jó lenne, ha csoportelsőként fejeznénk be az Eb-selejtezőt, mert akkor a második kalapból sorsolnának minket”.

A szövetségi kapitány nem tagadta, hogy ez utolsó két meccsen Litvánia és Bulgária ellen „döcögősebben mentek a dolgok”, de úgy érzi,

„a nagy történet a végére kiegyenesedett”, és ennek köszönhetően ott vagyunk az Eb-n.

Szerinte ha elveszítették volna a Bullgária meccset és elveszítenék a Montenegró ellenit is, akkor ez a két negatív eredmény teljesen átírta volna az elért sikereket. „Mi folyamatosan fejlődni akarunk, és néha ez látszik a pályán, máskor nem. Mostanában nem beszéltem arról, kik hiányoznak a csapatból különböző okokból, de nem akarok alibit keresni” – tette hozzá. .

Rossi beszélt arról is, hogy a magyar nemzeti együttes nagy célja a világbajnoki szereplés:

„A legszebb üzenet az lenne, ha kijutnánk a vb-re is. Jelezné, hogy tényleg rendszerváltás történt a magyar labdarúgásban.

De ez még messze van, most az Eb-re jutottunk ki sorozatban harmadszor. Mindez Csányi Sándor vezetése alatt történt, amihez szeretnék neki gratulálni. Szeretném a hálámat is kifejezni neki a belém vetett bizalom miatt. Noha voltak olyan időszakok, amikor meg is inoghatott volna, nem történt meg”.

A magyar válogatott kezdőcsapatában legalább több poszton változás várható vasárnap, az egyik a bulgária ellen kiállított Kerkez Milosé, de összesen 3-4 poszton még gondolkodik – közölte a szövetségi kapitány.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter