Nagyon rossz hír érkezett Milák Kristófról – erre rámehet az olimpiai indulás is

Nem indul a jövő heti Duna Arénában rendezett világkupán a magyar úszósport egyik legjobbja, Milák Kristóf – mondta el edzője, Virth Balázs a Nemzeti Sport megkeresésére.

„Kedden Kristóf közölte velem, hogy egyelőre nem akar versenyezni. Csak akkor szeretne indulni versenyen, ha olyan állapotba kerül, hogy ennek van értelme. Ezzel mondjuk messzemenőkig egyetértek”

– fogalmazott a szakember. Ennél kokrétabb indoklás nem hangzott el, azonban a lap szerint az elmúlt hetekben nem túl jó hírek érkeztek Milákról, amelyek arról szólnak, hogy az olimpiai bajnok úszó nem edz rendszeresen, sokszor kihagy tréningeket.

„Kristóf nemrég rövid interjút adott egy rendezvényen, s ott úgy fogalmazott, hogy bár újra edzésbe állt, még nem azzal az erőfeszítéssel, amivel szokott. És ez így is van. Sem az edzések száma, sem a megtett méterek terén nem állunk jól – a tavaly ilyenkori időszakhoz képest a felénél tartunk... Néhány hete azt mondtam, azért vagyok bizonytalan a budapesti világkupa-viadalt illetően, mert Kristóf az ötven méterhez még nem elég erős és gyors, a kétszázhoz pedig nincs meg az állóképessége. Jelen pillanatban még jól edzhető állapotban sincsen.” – mondta el a lapnak edzője.

Milák Kristóf tavasszal még két külföldi edzőtáborban is részt vett, és jó teljesítménnyel tréningezett, majd az áprilisi kaposvári országos bajnokságon is jól szerepelt, 100 és 200 méter pillangón is megúszta az olimpiai részvételhez szükséges szintet. De ezt követően komoly változás történt, ugyanis

Milák eleinte csak elmaradozott az edzésekről, majd júniusban bejelentette, hogy nem indul a júliusi világbajnokságon, mert erőt kell gyűjtenie.

Szeptemberben bejelentette, hogy visszatér, és edzésbe is állt, azonban továbbra is rendszertelenül edzett. Virth Balázs szerint közös munkájuk első másfél éve minden téren rendben volt, és elmondta, hogy azt a Milák Kristófot szeretné visszakapni, akivel akkor jól együtt tudodtt dolgozni.

Az úszószövetség elnöke, Sós Csaba kevésbé poztitívan látja az úszó helyzetét. Úgy fogalmazott, „Kristóf nekem nem jelezte, hogy nem kíván indulni a budapesti világkupaversenyen, edzője, Virth Balázs viszont igen. Meglepetésként ért a közlendője, vártam ugyanis Kristóf visszatérését – nyilatkozta a kapitány. – Kristóf jelenleg a vágányok között zakatol, de úgy látom, a váltót rossz irányba állítja. Ha ezen a vágányon marad, nem jut sehová. A párizsi vonat másfelé megy...”

