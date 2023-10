Marco Rossi: Kísérletezésnek helye nincs, cél a győzelem Szerbia ellen!

A csoport legmagasabban jegyzett csapatától sem riad meg a magyar labdarúgó-válogatott. Miért is tenné? Marco Rossi (képünkön másodezőjével, Cosimo Inguscioval) csapata már többször bizonyított nevese ellenfelekkel szemben, a szombaton a telt házas Puskás Arénában vendégszereplő Szerbiát például Belgrádban győzte le szeptemberben. Ha újra győznénk, karnyújtásnyira kerülnénk az Európa-bajnokságra való kijutástól. A mieink – már magyar állampolgársággal is rendelkező – olasz hadvezére tiszteli az ellenfelet, ám tétmérkőzésen nem szenvedett vereséget déli szomszédunk ellen, az egyetlen, tavaly év eleji felkészülési találkozó kapcsán pedig nem rejtette véka alá a véleményét a játékvezetők ténykedésével kapcsolatban.

„Papíron a szerbek erősebbek, a keretük értéke háromszorosa a miénknek, de többször mondtam már, hogy más dolog a papírforma és a pálya. Az elmúlt három évben négyszer játszottunk ellenük, felkészülési és tétmérkőzést egyaránt. Kétszer nyertünk, volt egy döntetlenünk, viszont az egyetlen vereségünket pont az új Puskás Arénában szenvedtük el. Nem akarok kifogást keresni, de ahhoz a vereséghez a VAR óriási hibája is hozzájárult, hiszen a szerbek gólja előtt biztosan kezezés volt. Tehát még ha papírforma mellettük is szól, megvan a lehetőségünk nyerni.

Természetesen az is benne van, hogy kikapunk, de akkor sem történik semmi.

Nem szabad akkor sem butaságokat elkövetnünk, hiszen lesz még három mérkőzés hátra azt követően is. Ezeket most nem azért mondom, mert alibizni akarunk a mérkőzésen, mert nem. Jó úton haladunk, és ezen is kell maradnunk. Győzni akarunk Szerbia ellen, de egy jó csapattal játszunk és tiszteljük az ellenfelünket” – nyilatkozta Rossi az M4Sport-nak.

A taktikáról előzetesen ritkán szóló tréner ezúttal néhány dologról nyíltan beszélt. Talán egy kicsit ki is akarja ugrasztani a nyulat a bokorból, azaz tudja, hogy kollégájához, a szerbek szövetségi kapitányához is eljutnak a gondolatai. A harc tehát már megkezdődött Dragan Sztojkoviccsal.

„Arra számítunk, hogy Sergej Milinkovic-Savic nem a középpályán, hanem a támadó hármas egyikeként fog játszani. Az egyetlen kérdőjel bennünk Nemanja Gudelj pozíciója, nem tudjuk, hogy középen vagy a védelem közepén fog szerepelni. Ami a többi játékost illeti, szinte biztosak vagyunk a taktikai felállásukban, ugyanabban a rendszerben fognak játszani, mint mi.”