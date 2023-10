Manchester City? Real Madrid? Liverpool? – nem, a Ferencváros a világ legjobbja!

Ami az egyéni teljesítményeket illeti, a magyar válogatottban is első számú csatárrá előrelépett Varga Barnabás produkciója nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő. Az előző szezonban még paksi színekben gólkirályi címet szerzett 28 esztendős támadó a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) összegzése szerint 2023 január 1. és szeptember 30. között a második legeredményesebb férfi élvonalbeli, illetve válogatott labdarúgó, aki összesen 36 gólt szerzett ebben az periódusban. A Szentpéterfáról indult, az FTC-ben kiváló mutatóval rendelkező (16 meccs/16 gól) gólvágó olyan világklasszisokat előz meg, mint az argentin nemzeti csapattal világbajnoki aranyérmet nyert Lionel Messi (26 gól), vagy épp a nyári transzferidőszakban a Totthenhamtől a Bayern Münchenbe igazolt angol Harry Kane (33 gól), de a PSG francia szupersztárja, Kylian Mbappé is ugyanennyiszer talált be.

Varga Barnabásnál mindössze a Manchester City norvég válogatott támadója, Erling Haaland jobb, 37-szer volt eredményes ebben a naptári évben. Haaland és Varga mögött közvetlenül a portugál válogatottban és a szaúdi bajnokságban játszó Cristiano Ronaldo, illetve a brazil Fluminense argentin támadója, Germán Cano áll egyformán 35-35 találattal.

Budapest, 2023. június 20. A gólszerző Varga Barnabást (b2) ünneplik csapattársai a labdarúgó Európa-bajnoki selejtező G csoportjában játszott Magyarország - Litvánia mérkőzésen a Puskás Arénában 2023. június 20-án. MTI/Hegedüs Róbert

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor