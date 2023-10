Egy háromgyermekes magyar édesanyja nemzetközi sikersztorija

Négy nyelven – franciául, angolul, hollandul és magyarul – beszél, a csehet megérti, 3 gyermeket nevel, legutóbb a Tour de France logisztikai menedzsereként, előtte a berlini speciális olimpia, illetve a katari labdarúgó vb jegyértékesítési vezetőjeként dolgozott az a magyar sportszervező, akiért – kis túlzással – sorban állnak a legnagyobb sportesemények szervezőbizottságainál. Rózsa Dóra is a sportból jön, a medencék világában kezdte. „Nem voltam igazán kimagasló az úszásban,

messze nem voltam olyan tehetséges, mint Egerszegi Krisztina, vagy Szabó Tünde, hiszen az ő generációjukhoz tartozom”

– mondja magáról Dóra, aki épp budapesti hazalátogatása idején adott interjút a Mandinernek. „A triatlon lett inkább az én sportom, junior-válogatottságig jutottam, de a Sydney olimpiára nem kerültem ki, így a munka mellett az amatőr triatlon felé fordultam. Ott viszont igencsak nagyot álmodtam, és hatalmas munkával kvalifikáltam a Hawaii-n rendezett Ironman-re, ami ugye 3,8 kilométer úszás, 180 km kerékpározás és egy maratonfutás a végére. Bevallom – sóhajt nagyot –, ez ment a legnehezebben, de végignyomtam. Megcsináltam, pipa.

Aztán megszületett a három gyermekünk, úgyhogy tíz évig innentől kezdve otthon maradtam a családdal”

– meséli a ma már tizenkilenc éves Veronika, a tizennyolc éves Áron és a tizenhat éves Nándor édesanyja. Dóra magyar férje folyamatosan külföldi megbízásokat kapott, úgyhogy a család állandóan úton volt Európán belül. S noha az időközben könnyűipari mérnöki és közgazdász diplomákat is megszerző feleség, amíg a gyerekek kicsik voltak, addig csak az anyaságra koncentrált, a triatlont lélekben sosem engedte el.

„Veronika Budapesten, a fiúk Prágában születettek, de azt megelőzően is körbe cirkuláltuk Európát. Két évet éltünk Litvániában, majd elköltöztünk egy évre Franciaországba kizárólag a férjem munkájához igazodva. Majd jött egy év Belgium, és aztán elérkezett egy tízéves egybefüggő periódus Prágában, itt lettünk öt fős család. Utána

kiköltöztünk Amszterdamba, most itt élünk hét éve a férjemmel, Endrével és a srácokkal, akik ugyan nem laktak Magyarországon, de tökéletesen beszélnek, írnak-olvasnak magyarul,

angolul és persze hollandul is, a választott nyelveik mellett.

Dóra nemzetközi szintű sportszervező lett

Dóra édesanyai feladatai mellett fokozatosan nyitott újra a triatlon felé, mert ahogy fogalmaz „a sportág visszanyúlt értem és elkezdetem bíróként dolgozni egyre magasabb szintű versenyeken, végül bekerültem a nemzetközi bíráskodásba és a verseny-szervezésért és irányításáért is felelős lettem, de ehhez előtte

be kellett bifláznom a triatlon-versenyek szervezésének teljes operációs könyvét.

Először arra ügyeltem, hogy a házigazdákkal betartassam a szervezési szabályokat, aztán átálltam a szervezési oldalra, de úgy, hogy multisportokra kezdtem specializálni magamat” – meséli a folyamatot Dóra.

Rózsa Dóra triatlonosként kezdet, ma is bíráskodik, de a nemzetközi sportmenedzsmentben teljesedik ki a karrierje

Fotó: Rózsa Dóra

Az ekkor már évek óta a férje munkája miatt Amszterdamban élő magyar hölgyet a 2021-ben megtartott EURO2020 labdarúgó Európa-bajnokság apropóján „megtalálták” a kontinentális szövetség, az UEFA szervezői, hiszen a magyarországi jegyértékesítésekhez kerestek szakembert. A felkészítő tanfolyam után tökéletesre vizsgázott, és Budapest magasan a legjobban teljesített az egész kontinenstorna alatt. Talán emlékezhetünk, Budapest volt az egyetlen helyszín, ahol

a covid-járvány árnyékában teljesen megnyitották a Puskás Arénát, s ma már tudjuk, hogy a roppant sikeres teltházas mérkőzések jegyértékesítése mögött Rózsa Dóra munkája is vaskosan megjelent.

„Annyira kiemelt példaként emlegették az UEFA-nál a budapesti munkánkat, hogy éppen erre a feladatkörre kerestek meg a Nemzetközi Labdarúgó szövetségtől, a FIFA-tól a katari labdarúgó-világbajnokságra. Már az Eb-n is megérintett, hogy milyen fantasztikus sportág a foci, de ehhez az kellett, hogy élőben és teltházas mérkőzésen lássam ezt a sportot közelről.”

Rózsa Dóra több labdarúgó világeseményen is jegyértékesítési menedzserként dolgozott. Fotó: Rózsa Dóra

Dóra persze más sportok iránt is hasonló hőfokon ég. A 2022-es budapesti FINA vizes világbajnokságon is aktív szerepet vállalt az operatív rendezésben.

„Én feleltem helyszín-menedzserként a Lupa-tavi hosszútávúszás versenyeiért, a Margitszigeten a szinkronúszás és vízilabda helyszínekért ugyanígy, és még a szegedi uszodáért is a vízilabda selejtezők alatt”

– idézi vissza egyik kedvenc munkáját Dóra, aki, ha mindez nem lett volna elég, nyakába vette ezzel párhuzamosan a budapesti, hatalmassal sikerrel záruló Giro d’ Italia Nagy Rajtjának akkreditációs feladatait is, hiszen már amúgy is itt volt Budapesten.

Rózsa Dóra többször is dolgozott a Speciális Olimpia szervezőcsapatában. Fotó: Rózsa Dóra

Ami igazi szívügyem az a Speciális Olimpia, ahol szellemileg sérült fiatalok nemzetközi sportversenyeit kell a lehető legtökéletesebben megszerveznünk,

és ez az igazi kihívás, hiszen ezeknek a versenyzőknek egészen speciális igényei vannak. Négy éve dolgoztam Abu Dhabiban és idén Berlinben is, de a tokiói paralimpián is felkértek, hogy segítsek mint triatlonbíró. Rendkívül megérint ezeknek az embereknek a sorsa, operatív szempontból legalább tízszer akkora munka megszervezni nekik egy ilyen volumenű versenyt, meg egy pályát, ahol a segítők jelenlétére is gondolnunk kell ezer más szempont mellett.”

Kamionokból bújnak elő a különböző etapok utáni eredményhirdetések pódiumai is a Tour de France-on. Oda helyezik le ezeket, ahová Rózsa Dóra centire pontosan megadja koordinátákat

Fotó: Rózsa Dóra

Dóra a Tour de France-on

Rózsa Dóra a korábbi hatalmas események után idén elnyerte élete talán eddigi legjelentősebb szakmai feladatát, ő lett a Tour de France kerkpáros körverseny egyik legfontosabb feladatkörében dolgozó logisztikai menedzsere.

Kamionokból bújnak elő a rajt és a cél felépített elemei is

Fotó: Rózsa Dóra

„Az önéletrajzom és a Linked-in profilom alapján kerestek meg a Tour de France szervezői. A Tour egyik alvállalkozója 27 éve egy holland cég, a MOVICO, amely a logisztika több mint feléért felel” – részletezi Dóra felkérés hátterét. Minden start, cél és VIP állomásoknak ők adják a teljes logisztikáját.

Rózsa Dóra a Tour de France egyik kiemelt logisztikai menedzsere volt idén. Fotó: Rózsa Dóra

Hatvanöt emberért és ötven kamionért feleltem, a Tour alatt. Ezek a kamionok olyan „pop up” rendszerrel és olyan hidraulikával rendelkeznek, hogy képesek több emeletes egységgé átalakulni pillanatok alatt.

Egyszer csak étterem, büfé, pódium, antidopping-helyiség, tribün, díjkiosztó dobogó bújik elő belőlük, de ezek alakulnak át médiaegységgé, ahová az újságírók, kommentátorok beülnek az aznapi etapot is leközvetíteni. Azzá változnak át, amire épp szükség van, aztán a nap végén összecsukják magukat, és gurulnak tovább a következő nap helyszínére. Én azért feleltem, hogy ezeket a kamionokat a célvonalhoz képest beállítsam a cél elé, és Google-maps tervezés alapján

centire pontosan behelyezhessük mind az ötvenet abba a pozícióba, amit a logisztikai tervezés során nekünk előre megadtak”

– enged bepillantást Dóra abba a valóban utazó cirkuszba, amit a Tour de France több mint háromhetes versenysorozata és annak mozgatása jelent. Erről érdemes megnézni a lenti videót, hogy egy kicsit belelássunk a színfalak mögötti világba a Touron.

Ő maga is az utazó cirkusz részeként egy ilyen kisebb kamionegységben aludt és a mozgó irodája is itt volt berendezve, innen tartotta a kapcsolatot a családjával is, amely nagyon büszke rá, miközben szerettei epekedve vágynak a nyári közös balatoni nyaralásokra.

Ilyen mozgó szobája volt egy kamion belsejében Rózsa Dórának a Tour alatt.

Fotó: Rózsa Dóra

„Akármerre járok a világban, a Balaton mindig hazahúz minket, imádunk itt lenni, de a mostani életünk berendezkedése Amszterdamba szólít minket, s persze nagyon sok dologhoz hozzászoktunk már itt, nem csak a függöny nélküli ablakokhoz” – meséli nevetve Dóra.

„A hollandok nagyon direkt emberek. A bókkal, de a negatív kommentekkel sem szűkölködnek, és ez mindenre igaz, akkor is, ha az éppen az öltözékedet, vagy a magyar politikát kell minősíteni. De

sokan meglepődnének, hogy a hétköznapi ember szintjén hány olyan holland van, aki ismeri és szereti Magyarországot, nagyra értékeli, amit itt nálunk talál. A hollandok szeretnek hozzánk ellátogatni, kiemelten szeretnek vidékre elmenni, rengeteg fiatal jön hozzánk különböző fesztiválokra is. Egy biztos, akármennyire is olykor kritikusan nyilatkoznak mindenkiről, akár a magyar politikáról is, azért

Amszterdamból nézve is nagyra értékelik a szorgalmunkat, a magyar munkamorált, és a rátermettséget”

– meséli Dóra, aki slusszpoént is tartogat a végére. „A Tour után jól jött egy kis pihenő, de abból is megárt a sok. Szóval most épp munkát keresek!”

Nyitókép: Rózsa Dóra maán archívum