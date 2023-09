Tarolt a Bayern Löw Zsolt vezetésével – így startolt az Oktoberfest

Ha a Bayern München játékosai a megszokottól erősen eltérő szerelésben futnak ki az Allianz Arena gyepére, akkor jó eséllyel szeptember végét, október elejét írunk, ekkor zajlik ugyanis a világ legnagyobb hagyományőrző fesztiválja, az Oktoberfest. Az ünnepi időszakra a bajorok sportszergyártója is extrával szokott kirukkolni; ezúttal a gigabulinak helyszínt adó Theresienwiese, azaz a Terézia-mező zöldjét idéző mezt álmodott meg, a szintén ikonikus havasi gyopár mintázatával.

Kane-t gyorsan megszerették

Az aznap forgalomba került dressz a Tottenhamtől érkezett Harry Kane-nek már a hetedik percben szerencsét hozott, a leverkuseni fejen megcsúszó labdát két lépésről csak beljebb kellett segítenie. Negyedik bajnokiján a negyedik találatát szerezte új csapatában, villámgyorsan közönségkedvenc lett, többen már az arcát ábrázoló maszkban közlekedtek nemcsak a stadion büféinél, de másnap az Oktoberfesten is.

Harry Kane hamar belopta magát a Bayern-drukkerek szívébe Fotó: Czövek Oszkár

Az addig szintén hibátlan vendégcsapat drukkerei természetesen csordultig megtöltötték a harmadik karéj számukra kijelölt szektorait, és míg a stadion felé metrózva kedélyesen sörözgettek és viccelődtek a velük szóba elegyedő helyi erőkkel, addig Grimaldo bivalyerős, kiválóan helyezett szabadrúgásánál a másodperc tört része alatt kiakadt a decibelmérő.

Akár bajnoki, akár BL-rngadó, a telt ház garantált az Allianz Arénában Fotó: Czövek Oszkár

De mi volt az a hangrobbanás ahhoz képest, amikor a mindössze 18 éves Mathys Tel zseniális kiszolgálását követően Leon Goretzka passzolt a kapuba percekkel a rendes játékidő letelte előtt?! Mindkét együttes több alkalommal megnyerhette volna a találkozót, Kane ziccerét földöntúli bravúrral védte Lukas Hradecky, Florian Wirtz lövésénél pedig már csak az ima, és persze a kapufa mentette meg Sven Ulreichet – nagyon úgy tűnt, az elmúlt években a Ferencvárossal négyszer is összecsapó Leverkusen húzza a rövidebbet. De nem!

A könnyű síppal befújt, majd az argentin világbajnok Exequiel Palacios által magabiztosan értékesített büntetővel nyakig a hosszabbításban hozott vissza egy pontot a Bayer.

Thomas Tuchel, a hazaiak vezetőedzője még a pályán kérdőre vonta a bírói csapatot, ugyancsak hevesen tiltakozó segítője, Lőw Zsolt pedig olyannyira kihúzta a gyufát, hogy piros lapot is felmutattak neki. Ezzel az a furcsa helyzet áll elő, hogy Tuchel hétközben a Manchester United elleni Bajnokok Ligája-csoportmeccsen nem ülhet le a kispadra korábbi eltiltása miatt, Lőw pedig a következő bajnokit lehet kénytelen kihagyni.

Ilyen indulatoknak nyomuk sem volt másnap a 188. Oktoberfesten, melyen az első hordó sört a hagyományoknak megfelelően a müncheni polgármester, Dieter Reiter verte csapra délben, majd nyújtotta át az első korsóval a bajor miniszterelnöknek, Markus Södernek. Előtte már hajnali hatkor megindult a sorállás a zenekarhoz legközelebbi helyek reményében, pedig nyomós ok nem volt a sietségre: a lehető leghosszabb ideig fog tartani a 2023-as fesztivál azzal, hogy a zárást kitolják október 3-ig, a német újraegyesítésre emlékező ünnepig.

Az infláció az Oktoberfestet sem kíméli

A fórumokon némi zúgolódást már előzetesen tapasztalni lehetett amiatt, hogy a literes sör ára 6,1 százalékkal emelkedett tavalyhoz képest, 12,60 és 14,90 euró plusz borravaló között mozog. Az egyik legnagyobb sörgyártó kampányába a Bayern is beszállt: az ilyenkor menetrend szerinti közös fotózáson a csapat tagjai bőrnadrágot húznak, és korsójukat a magasba emelve kívánnak egymásnak kiemelkedő sportsikereket.

Bayern-fesztivál, sörfesztivál - összetartozó fogalmak Fotó: fcbayern.com

A hatásos felvezetésnek is köszönhető talán, hogy az infláció miatti sokk nem érződött az első napok látogatottságán. Szombat este arra is hosszasan kellett várakozni, hogy foglalás nélkül bebocsátást lehessen nyerni a nagyobb sátrakba, melyeknél a 10 ezres befogadóképesség sem példa nélküli.

Sörhullák és hullámvasút

Nincs az az év, hogy ne szorulnának százak, a szakzsargonban sörhullának hívott fesztiválozók orvosi ellátásra alkoholmérgezés miatt. Sokan az asztalra dőlve próbálnak pár percet (vagy többet) szundítani, hogy aztán főnixmadárként feltámadjanak, és újult erővel lássanak neki a további italozásnak, időnként üvegcséből kirázott mentolos port, ún. Oktoberfest-kokszot szippantva.

Egy átalgos, hétköznapi kora délután az Oktoberfesten... Fotó: Czövek Oszkár

A nyitónap estéje nem csak a túlzott alkoholfogyasztás szempontjából sikerült pechesre: egy beltéri hullámvasúton történt balesetben kilencen sérültek meg, hármukat kórházba kellett szállítani. Az Oktoberfest első napjai után tovább folytatódott a futballfieszta, hiszen a Bayern számára szerdán kezdődött az idei BL-szezon, és hogy a fesztiválhangulat fokozódjon, a sorsolás szeszélye folytán az egyik örök riválist, a Manchester Unitedet fogadták, nekünk, magyaroknak azért is különleges volt ez a mérkőzés, hiszen az eltiltását töltő Thomas Tuchel helyett segítője, Lőw Zsolt meccselt a Vörös Ördögök ellen.

Gólparádé a Manchester United ellen!

Úgy tűnt, abszolút sikeres lesz a beugrás, hiszen a német rekordbajnok a nap potyagóljával szerzett vezetést, Leroy Sané nem túl erős lövését az Internazionalétól szerződtetett André Onana egyszerűen bevédte, ha a kameruni válogatott kapus állva marad, simán védhette volna a próbálkozást.

André Onana az első BL-játéknap legnagyobb potyagólját kapta Fotó: AFP/Christof Stache

Négy perc múlva – Serge Gnabry révén – már kettővel mentek a müncheniek, ám senki nem gondolhatta, hogy a manchesteriek feladják: Holund a második játékrész elején szépített, így újra nyílt lett a BL-rangadó, ám röviddel ezután – Christian Eriksen tiznhatoson belüli kezezése után – a Tottenham korábbi legendája, Harry Kane büntetőből állította helyre a kétgólos különbséget. Ezután is a németeknek akaadtk helyzeteik, kapufát is lőttek, majd meccs végére belendültek a csapatok: előbb Casimiro kotort be egy labdát, erre Tah egy bombával felelt, végül a Real Madrid korábbi klasszisa fejjel is kozmetikázott a végeredményen. Végül egy sokáig nem felejthető mérkőzésen 4-3-ra nyert a Bayern, ls a müncheniek jókedvét csak fokozta, hogy az Oktoberfestből is még 13 nap volt még hátra...

Nyitókép: Lőw Zsolt irányításával nyert a Bayern München a Manchester United ellen. Fotó: Reuters/Angelika Warmuth