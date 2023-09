Ismét Szoboszlaival szeretne együtt játszani

Nagy kalandba vágott bele a 30 esztendős, kétgyermekes édesapa, aki a családjával Japánba költözött. Egy profi labdarúgó esetében persze nincs abban semmi különös, ha szedi a sátorfáját, és idegen, gyakran távoli országokba szegődik el. Vécsei Bálint is megfordult már Olaszországban és Svájcban, mégis némiképp meglepő módon most Ázsiában kötött ki: az ötszörös japán bajnok Vissel Kobéhoz igazolt, miután a Ferencváros nem hosszabbított vele szerződést. A kiváló testfelépítésű, mosolygós középpályás tavasszal még együtt harcolt Szoboszlaiékkal (képünkön Vécsei balról a második az álló sorban) az Európa-bajnokságra való kijutásért, immár a föld egy távoli szegletéről kell felhívnia magára Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét.

„A futball részét nézve jó helyen vagyok, de nincs kizárva, hogy visszatérjek Európába, de itt is tudok teljesíteni és komoly célokat elérni. Ha tudok játszani és olyan állapotban vagyok, akkor szerintem fogok még meghívót kapni. Szeretnék ott lenni, bármikor, ha hívnak.

Remélem, az Eb-kijutásban is lesz még szerepem,

és ott is tudok majd játszani. Tudunk már dominálni, egyre kiegyensúlyozottabb az egész együttes, topligás játékosaink vannak, olyan a csapat, akármelyik válogatottal felveszi a versenyt” – mondta a nemzeti együttesbe visszavágyó, 12-szeres válogatott focista a közmédiának.

Budapest, 2023. március 27. Vécsei Bálint (b) és a bolgár Filip Krasztev a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezõk G csoportjában játszott Magyarország-Bulgária mérkõzésen a Puskás Arénában 2023. március 27-én. MTI/Kovács Tamás

Vécsei Bálint Kazincbarcikáról indult, a Budapest Honvédban vált élvonalbeli játékossá, a Ferencváros színeiben négyszeres magyar bajnok és egyszeres kupagyőztes. Kisebb térdműtét után tért vissza, és mindössze féléves szerződést kötött a japán ligát 28 fordulót követően egypontos előnnyel vezető Vissel Kobéval, amely legutóbb 1985-ben ünnepelhetett bajnoki aranyérmet.

„Eleinte nehéz volt megszokni a hét óra időeltolódást, az első pár napban az átállás nehéz volt, de mostanra megszoktam. Megismertem a csapatot egyre jobban érzem magam és az edzésekkel úgy vagyok. Azóta megjött a családom is, egyelőre teljes a japán kaland. Másik kultúra, másabb az emberek felfogása, már az edzések minősége is kicsit másabb, mint Európánban. Mindenben segítenek, próbáltak úgy befogadni, hogy hamar beilleszkedjünk és mihamarabb segíteni tudjunk a csapatnak” – nyilatkozta Vécsei, aki a spanyolok 35 éves, a Galatasaray előtt a Valenciában, Chelsea-ben és a Manchester Unitedben szerepelt világ-, és Európa-bajnok játékosával, Juan Matával egyszerre érkezett a klubhoz.

A magyar labdarúgó egyelőre három fellépés közül csak egyszer kapott lehetőséget, amikor szeptember 16-án szűk húsz percre beállt egy vesztes idegenbeli találkozón. Legutóbb végig a kispadon ült, csapata 1-0-ra nyert az Oszaka ellen. Pénteken a legfőbb rivális, Yokohama otthonában vívnak Vécseiék döntőnek is beillő rangadót.

„Az én pozíciómban hárman vagyunk, nyílt a verseny a csapaton belül is, az edző a heti munka alapján dönt. Szeretnék minél jobban kijönni ebből és minél többet hozzátenni játékpercekben, hogy bajnokok legyünk. A kupában már nem vagyunk talpon, egyértelmű cél a bajnoki cím. De azt is tudjuk, bárhogy is alakul a rangadó, még nincs lefutva a bajnokság, hiszen ha nyerünk is, csupán négy ponttal vezetünk.”

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás