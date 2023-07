Olimpiai bravúr, világkupa arany és szakaszgyőzelem a Giro d'Italián – sikert sikerre halmoz Vas Kata Blanka

Vas Kata Blanka nyerte sprintbefutóban a női Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny nyolcadik szakaszát – számolt be róla a Magyar Távirati Iroda. Az utóbbi időben halmozza a sikereket a magyar versenyző: június 25-én sorozatban negyedszer nyert aranyérmet az országúti kerékpárosok országos bajnokságának női versenyében.

A Giro d'Italia versenyzői három héten keresztül járják be elsősorban Olaszországot, de előfordul, hogy környező, sőt távolabbi országokat is érintenek. Emlékezetes: 2022-ben Budapestről indult a világ második legrangosabb kerékpáros körverseny. A többi Grand Tourhoz (Tour de France, Vuelta a Españával) hasonlóan a Giro is 21 szakaszból áll, amit 23 nap alatt teljesítenek a biciklisek.

Vas Kata Blankát egyébként a világ legnagyobb kerékpáros tehetségei között tartják számon: