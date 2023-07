Rekordgyőzelem született az idei Kékszalag vitorlásversenyen

Óriási rekordgyőzelmet aratott az 55. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjon a Józsa Márton kormányozta MLS Raiffeisen Fifty-Fifty nevű magyar fejlesztésű és gyártású katamarán csapata, amely az általuk felállított korábbi rekordot két órával megjavítva ért célba Balatonfüreden. A Fifty-fifty, amely immár negyedszer nyerte meg Európa leghosszabb tókerülő vitorlásversenyét, 5:03:56 órás idővel ért célba,

vagyis alig öt óra alatt rohanta végig oda-vissza a Balatont,

ezzel átadta a múltnak saját tavaly jegyzett 7 óra 13 perc 21 másodperces csúcsidejét.

Fifty-Fifty, az 55. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj tókerülő vitorlásverseny nyertese

Forrás: MTI

Az először 1934-ben rendezett Kékszalag egy nemzetközi távolsági vitorlásverseny, amely 155 kilométeres hosszával ma Európa legnagyobb presztízsű, legrégibb, leghosszabb távú és a legtöbb indulót regisztráló tókerülő túraversenye a vitorlás hajók számára. Az egy ideje évente megrendezett sporteseményen majdnem harminc hajóosztályban indulnak csapatok, amelyeknek 48 órás szintidőn belül a lehető leggyorsabban kell teljesítenie a bójákkal kitűzött távot. A Magyar Vitorlás Szövetség által kiírt gyorsasági verseny Balatonfüreden rajtol, a versenyzők ezt követően Balatonkenesét, Siófokot érintve a tihanyi szoroson keresztül érik el Keszthelyt, és ott megfordulva térnek vissza a kiindulópontra. A verseny elnevezésének eredete, hogy anno az Atlanti óceánon leggyorsabban átkelő hajó viselhette árbocán a kék színű szalagot. A Kékszalag vitorlásverseny hagyományosan minden év júliusában a holdtöltéhez legközelebb eső napon indul, hogy a hajósokat a telihold fénye is segítse az éjszaka is tartó versenyen.

A Fifty-fifty és legénysége idén negyedik alkalommal nyerte meg a Kékszalagot. A második helyen 5:30:16-os idővel a Vándor Róbert által kormányzott RSM, harmadikként pedig 5:31:46-tal a Kaiser Kristóf vezette Prospex-Delta Sailing Team ért célba.

A Fifty-fifty csúcssebessége a versenyen 27 csomó volt ez nagyjából 50 km/h-s sebességnek felel meg.

Mindez nagyrészt a vitorlázáshoz kiváló szélviszonyoknak (a tapasztalt versenyzők szerint 50 évente fordul elő ennyire kedvező időjárás) köszönhető, ezt mutatja az is az első 224 beérkezett csapat nagyjából 18 órán alatt teljesítette a versenyt. Összehasonlításképp: tavaly ugyanennyi versenyző több mint 24 óra alatt ért célba.

Az egyre nagyobb rekordok teljesítésében természetesen a folyamatos technikai fejlesztéseknek is szerepe van. Az origo.hu cikke szerint a vitorlázásba mint technikai sportba az elmúlt évtizedben folyamatosan elkezdtek beépülni a legkomolyabb autóipari fejlesztések. Mind az anyaghasználat, mind a hajók kialakítása tekintetében jelentős változásokról beszélhetünk. Az elmúlt időszakban a Kékszalagon is megjelentek az évről évre egyre szebb és gyorsabb többtestű hajók. Ezzel párhuzamosan egyre fontosabbá vált a legénységek megfelelő képzettsége is.

A győztes szerint csak a gázt kellett nyomni az idei Kékszalagon

„Lóversenyszerű Kékszalag volt a mostani. A »gázt kellett csak nyomni«, hiszen gyakorlatilag egyenes vonalon haladtunk a bóják között. A verseny elején sikerült ellépni a többiektől, nem nagyon kellett meccselni, úgyhogy a saját tempónkat és a szögeinket tudtuk vitorlázni” – mondta a győztes Fifty-fifty kormányosa, Józsa Márton a célba érkezést követően az nso.hu-nak adott interjúban. A sportoló hozzátette, hogy

a verseny előtt a szélerősséget látva úgy számoltak, sikerülhet öt óra körüli idő alatt teljesíteni az idei Kékszalagot.

„A tavalyi rekorddöntéskor, amikor hét óra tizenhárom perc alatt kerültük meg a tavat, kreuz-hátszélben vitorláztunk, ami azt jelenti, hogy a százötvenöt kilométer helyett majdnem kétszázat mentünk. Az idén azt számoltuk, hogy ha a tavalyi átlagsebességgel egyenes vonalon megyünk, nagyjából az öt óra körüli idő reális, úgyhogy nem lepett meg minket. Tizenhét csomó körüli átlagot mentünk, ennél lehetne még egy kicsit jobb is, úgy gondolom, körülbelül fél órát még lehetne faragni ebből az időből a katamaránokkal. Foilos hajókkal pedig talán még többet – csak hát náluk az van, hogy ha eláll a szél, nagyon megállnak” – fogalmazott.

A Kékszalag vitorlásversenyen

idén 2532 vitorlázó vett részt 515 hajóval,

amelyek közül közel 500 teljesítette a versenyt. További érdekesség, hogy a Balaton legöregebb hajója, az 1896-ban (egyes források szerint 1897-ben) épült legendás Kishamis a 85 esztendős kormányos, Hrehuss György vezetésével 14 óra, 14 perc és 11 másodperces idővel az 59. helyen végzett.

