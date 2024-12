Kós Hubert és az MBH Bank: Együtt a mindennapi győzelmekért! (X)

Az együttműködés alapja, hogy közösen motiválják az embereket arra, hogy merjenek nagyot álmodni, és tegyenek lépéseket terveik megvalósításáért.

Sport és kitartás a mindennapi életben

Kós Hubert és az MBH Bank egy közös iránymutatást tűzött ki célul: megmutatni, hogy a sport értékei – mint a kitartás, a motiváció és az elkötelezettség – hogyan válhatnak a mindennapi életünk részévé. A sportoló és a bank összefogása arra inspirál, hogy ne csak a versenyek során, hanem az élet bármely területén képesek legyünk kihozni magunkból a legjobbat. A cél nem csupán a legnagyobb eredmények elérése, hanem a mindennapi győzelmek megélése és ünneplése is.

Az olimpikon pályafutása és a hitelintézet küldetése egyaránt a fejlődés és a kiválóság iránti elköteleződésről szól. Ahogy Hubert rátalált arra a versenyszámra, amelyben igazán kiemelkedhet, úgy az MBH Bank is mindig „a saját útját járja” – ahogy a szlogenjük is mondja. Hubert ugyanazzal a maximalizmussal és fejlődési vággyal készül minden versenyre, mint ahogyan a bank is nap mint nap azon dolgozik, hogy ügyfeleinek még magasabb szintű szolgáltatásokat nyújtson.

Kampányok és jótékonysági akciók

A következő két évben Kós Hubert aktívan szerepel majd az MBH Bank kampányaiban is. A közönség a nemcsak online és a közösségi médiában találkozhat az olimpikonnal, hanem plakátokon és televíziós reklámokban is. Hubert azonban nemcsak a reklámokban, hanem jótékonysági kezdeményezésekben is kiemelkedő szerepet vállal.

Az MBH Bank, a Mastercard és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közös adventi kampányában személyesen buzdít a segítségnyújtásra. A decemberi időszakban minden bankkártyás vásárlás után növekvő adományok segítik a hátrányos helyzetű családok támogatását. Kós Hubert, aki versenyein a legnagyobb hajrát is bevállalja a győzelemért, most egy hasonló „utolsó hajrára” ösztönöz mindenkit, hogy együtt segítsenek a rászorulókon.

A kampány részeként Hubert csatlakozik a segélyszervezet cipősdoboz akciójához is, amelyet az MBH Bank munkatársai szintén aktívan támogatnak.