Kevesebbet cigarettázunk, mint két éve, de ez még mindig sok (X)

Valódi átalakulásnak lehetünk a szemtanúi a dohányzási szokásokat illetően Magyarországon. Bár a dohányipari termékeket fogyasztók aránya lényegesen nem változott, mindössze két év alatt 14 százalékkal esett vissza az elsődlegesen hagyományos cigarettát fogyasztók aránya, míg a füstben lévő károsanyagokat nélkülöző hevítéses kategóriát előnyben részesítők aránya több mint a kétszeresére nőtt. A dohányosok többsége úgy gondolja, hogy az alternatív megoldások, mint a hevítéses termék, az e-cigaretta és a nikotinpárna kevésbé károsak* az egészségre, mint a hagyományos cigaretta, összességében azonban kevés ezekről az információjuk.

Az elmúlt két évben Magyarországon jelentősen csökkent a hagyományos cigaretta fogyasztása – állapítja meg a dohányipari termékek ismertségére, elterjedtségére fókuszáló kutatásában a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Ugyan a nikotintermékeket fogyasztók több mint kétharmada (70%) továbbra is a hagyományos cigarettát választja leggyakrabban, ez 14 százalékkal alacsonyabb adat, mint a 2021-es (81%). Ezzel párhuzamosan több mint a kétszeresére, 7-ről 16 százalékra nőtt a hevítéses technológiát előnyben részesítők aránya.

A felmérés következtetései szerint a dohányosok 63 százaléka szeretne bővebb tájékoztatást kapni az alternatívákról, sőt, a cigarettahasználók 29 százaléka egyenesen alulinformáltnak tartja magát. „Ők azok, akik jellemzően tudják, hogy léteznek a hevítéses megoldások és úgy gondolják, hogy ezek kevésbé károsak az egészségre, mint a hagyományos cigaretta, de ezen kívül nem rendelkeznek mélyebb információval róluk” – mondja dr. Pillók Péter, a Századvég társadalomtudományi kutatócsoportjának igazgatója.

A felmérés megállapításai alapján itthon a cigarettafogyasztók 40 százaléka tartozik a jobban értesültek közé: ők nem csupán többet tudnak a hevítéses technológiáról, hanem jellemzőbb is rájuk, hogy ezt az alternatívát is szokták használni a hagyományos cigaretta mellett. Van azonban egy olyan réteg is, akik kevésbé tájékozódnak a témában: a kutatás szerint az alulinformált elzárkózók aránya itthon a cigarettafogyasztók 31 százalékát jelenti. Ők egyáltalán nem vagy csak minimális ismerettel rendelkeznek a hevítéses kategóriáról, ráadásul nem is lennének nyitottak ennek a megismerésére. „Hiába tudjuk, mennyire káros az egészségünkre, minden harmadik magyar felnőtt továbbra is dohányzik. Az sem elég elriasztó, hogy minden negyedik honfitársunk tüdőrákban hal meg, vagy hogy a dohányosok négyszer nagyobb eséllyel szenvednek szívkoszorúér-megbetegedésekben, és az agyvérzés is gyakoribb náluk” – von szomorú mérleget dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.

Fotó: Pexels

Magyarországon nagyságrendileg 1,8 millió felnőtt használ hagyományos dohánytermékeket, túlnyomórészt klasszikus cigarettát és vágott dohányt. A hagyományos cigarettát használók 38 százaléka ugyanakkor több információ birtokában kész lenne váltani az alternatív termékekre, az innovációra jellemzően fogékonyabb fiatal felnőttek közül pedig csaknem minden második (47%) nyitott erre.

A hevítéses technológia használata nem jár a dohánytöltet égésével, így az égés során keletkező füstben lévő károsanyagok elkerülhetőek. Azáltal, hogy a hevítéses termékek a dohányt csak egy jóval alacsonyabb hőfokig (250-350°C) hevítik, ahol a nikotin felszabadul ugyan, de elmarad az égés és nem képződik füst, így az abban lévő károsanyagok is elkerülhetőek; ezért is érdemes fontolóra vennie a dohányzás kevésbé káros* formáit azoknak, akik nem tudnak vagy nem akarnak lemondani erről a szokásról.

*A bizonyítékok széles körére alapozva, és feltételezve, hogy teljes mértékben leszoknak a cigarettáról. Ezek a termékek nem kockázatmentesek, és függőséget okoznak.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából létrejött, reklámcélokat nem szolgáló tájékoztatás. A kutatás létrejöttét és ennek a cikknek a megjelenését a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. támogatta.

