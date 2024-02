Így válasszunk műfüvet! (X)

A műfű néhány évvel ezelőtt még sokaknak elképzelhetetlen volt a kertben. A Prémium Pázsit Kft. felmérése szerint mára azonban egyre többen teszik le a voksukat a műpázsit mellett.

A műgyepre azért is szavaznak egyre többen, mert nem csak könnyebben kezelhető az ezzel borított terület, mint a valódi füves kert, de sok esetben hasznosabb is, az idő és pénz spórolásról nem is beszélve.

Minden évben 30-40 százalékkal nő a műgyep iránti igény Magyarországon. A Covid miatti pandémia idején egyre többen kezdtek el foglalkozni az otthoni környezetükkel, ekkor toronymagasan megugrott a rendelések száma, ám a prémium kategóriás műpázsit sikere azóta is töretlen. A Prémium Pázsit Kft. szakemberei szerint ennek több oka is van.

Fotó: Prémium Pázsit Kft

„Mindenki szép kertet, teraszt szeretne, ám egyre kevesebb idő jut foglalkozni a pázsittal a rohanó mindennapokban. A műpázsit ezzel szemben szinte gondozásmentes, hiszen évente egy-két alkalommal elegendő az erre a célra szolgáló berendezéssel karbantartani, a gép ugyanis minden szennyeződést kiszed a szálak közül, ráadásul a szálakat is rendben tartja. A locsolásra szánt vizet is megspórolhatjuk vele, ami havi szinten több ezer liter vizet jelenthet. Az sem mellékes szempont, hogy a műgyep télen-nyáron szép zöld marad” - magyarázta Bíró Tamás, a Prémium Pázsit Kft. ügyvezető igazgatója.

Szülők, állattartók kedvence

A műfű számtalan előnye mellett a kisállattartók és a szülők nagy kedvence, hiszen megakadályozza, hogy a legcsapadékosabb időben is sáros legyen a kert vagy a közintézmény udvara. A háziállatok pedig kifejezetten rajonganak a műpázsitért.

Fotó: Prémium Pázsit Kft.

„A cégünk a magán kertek és teraszok mellett számos közintézményben is kapott már megbízást műpázsit telepítésére, ami után nagyon kedvező visszajelzéseket kaptunk. A szülők ugyanis az esős, nedves időben állandóan azzal szembesültek, hogy az óvoda udvarán a kicsik tetőtől talpig sárosak lesznek, amit a műfű megakadályoz. A szülők mellett az állattartók nagy kedvence is,hiszen a kutyák nagyon szeretik a műgyepet, amit könnyű kezelni, ráadásul nem ássák fel a négylábúak” - tette hozzá a Prémium Pázsit Kft. ügyvezetője.

Noha a cég leginkább magán kertekben és teraszokon telepíti a műpázsitot, tapasztalataik szerint a közintézmények is egyre inkább érdeklődnek az általuk kínált prémium burkolatok iránt.

„Magánkerteknél ezer négyzetmétert is borítottunk már műfűvel, közintézmények esetében pedig a 3000 négyzetméter sem ritka. Az átlagos terület azonban, amit kérni szoktak az ügyfelek, a 80 és 300 négyzetméter közötti méret, hiszen ekkora egy átlagos kert” - tette hozzá Bíró Tamás.

Az egyik legdinamikusabban fejlődő hazai cég az egyik vezető holland műfű-gyártó céggel áll kizárólagos forgalmazói kapcsolatban és a legfrissebb technológiai újításokat is nyomon követik. A szakember szerint azonban nem árt tisztában lenni néhány alapvető ténnyel, mielőtt kiválasztjuk a megfelelő műfüvet.

„Ezek a műpázsitok már lélegző, vízáteresztő felületek, amelyet nyugodtan lehet fák, bokrok alá is telepíteni. Mivel megfelelő a szellőzésük, attól sem kell tartani, hogy alatta bepenészedik a talaj. Mielőtt azonban kiválasztjuk, melyik fajta műpázsit a nekünk való, érdemes szakemberrel beszélni, aki az igényeknek és az igénybevételnek megfelelő terméket fog ajánlani. Nem mindegy ugyanis, milyen terhelést kap az adott terület, vagy éppen mekkora testű kutyus járkál rajta” - mondta a szakember.

Bíró Tamás szerint a műfű az élő pázsithoz képest 3-5 éven belül megtérül, főként ha olyan cég termékét választjuk, amely szavatolja a műfű állagát akár több, mint egy évtizeden át is.

Fotó: Prémium Pázsit Kft.

„Cégünk nem véletlenül vállal tízéves garanciát a termékeire, hiszen olyan prémium minőséget forgalmazunk, ami ennyi időn át ellenáll az UV okozta károsodásoknak, fakulásnak, valamint nem allergizál. Mivel szorosan követjük a technológiai újításokat, így korszerű és prémium minőségű, ráadásul környezetbarát műpázsitokkal tudjuk kiszolgálni a vevőinket. A műpázsitot pedig minden esetben gondosan telepítjük, hiszen a rossz telepítés is okozhat problémákat. A memóriaszálaknak köszönhetően pedig a fűszálak olyan élethű gyepet alkotnak, amelyről sokan észre sem veszik az első pillantásra, hogy nem valódi pázsiton járnak” - fogalmazott a Prémium Pázsit Kft. ügyvezetője.

Fotók: Prémium Pázsit Kft.