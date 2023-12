Mi lehet az emberiség túlélésének kulcsa? - ez is kiderült az MVM Future Talks műsorából (x)

A hagyományos élelmezési rendszer egyre kevésbé képes ellátni a növekvő globális népességet, és már ma is óriási károkat okoz a Földnek. A túlélés kulcsa a rendszer alapvető átalakítása, a mezőgazdaság modernizálása és az élelmiszer-előállításhoz használt területek drasztikus csökkentése lehet, a természeti ökoszisztémák sürgős és nagyarányú helyreállítása mellett. Rendszerszintű megoldásokra van szükség, melyek között az állattenyésztési és húsfogyasztási szokások átalakításának, a laboratóriumban előállított húsnak és a vertikális farmoknak is helyet kell kapniuk - derült ki az MVM Future Talks-ban.

A kérdéshez több szálon kapcsolódik az energiabiztonság témája is, hiszen az új élelmezési technológiák bevezetése is energiát igényel. Az energiarendszer jelenleg zajló átalakításának fő irányát a nagyobb hatékonyság, illetve technológiai okok miatt az elektrifikáció, vagyis a villamosítás jelenti, de a folyamat, amely a megújulók előretörésével jár, ellátásbiztonsági kérdéseket is felvet. Ezért továbbra is szükség lesz olyan forrásokra, amelyek kevésbé függenek az időjárástól, mint a már mintegy 70 éve fejlesztés alatt álló, hulladék keletkezése nélkül termelő fúziós erőmű technológia, amely a jövő energiarendszerének fontos eleme lehet.

Fotó: MVM Zrt.

Az élelmezés és az energiabiztonság kérdése elválaszthatatlan a világszerte mind több és súlyosabb szélsőséges időjárási jelenséget okozó klímaváltozás problémájától is. Univerzális megoldás ez esetben sem létezik, mindenhol más megoldások lehetnek célravezetőek, a fogyasztói szokások megváltoztatása viszont elkerülhetetlen - értettek egyet a beszélgetés résztvevői.

November 23-án negyedszer került sor az MVM Future Talks ismeretterjesztő vitaműsorra, melyben a világ egyik legnépszerűbb és legfontosabb tudományos előadója, Dr. Michio Kaku, a New York City College elméleti fizika professzora, a húr-térelmélet egyik megalkotója és más szakértők, Hivekovics Ákos környezetgazdálkodási agromérnök, populációbiológus, vállalkozó, Horváth Boldizsár agrármérnök, a Farm2Fork Kft. alapítója, biogazdálkodó, dr. Szolnoki Pálma, a Zéró Karbon Központ tudományos főmunkatársa, Zoletnik Sándor, az Energiatudományi Kutatóközpont Fúziós Plazmafizika Laboratóriumának vezetője, Litkei Máté, az MCC Klímapolitikai Intézetének igazgatója, valamint Vigh Péter, A Másfél fok alapító szerkesztője, egykori éghajlattudományi tanácsadó fejtették ki és vitatták meg véleményüket az élelmezés, az energiabiztonság és a klímaváltozás formájában az emberiség előtt álló kihívásokról és megoldási lehetőségeikről. A műsor házigazdája Till Attila volt, de Wossala Rozina, Bazsó Gábor Karotta és Magyarósi Csaba is érdekes részletekkel járultak hozzá az izgalmas beszélgetéshez.

Az emberiség még gyerekcipőben jár a legnagyobb kihívásai megválaszolásához vezető úton - vélte a dedikált üzeneteivel bejelentkezett Dr. Michio Kaku. Szerinte a 21. évszázad végére érhetjük el azt a fejlettséget, amelyen képesek leszünk kontrollálni civilizációnkat legalább a Földön, és a klímaváltozásról vagy ellátási kihívásokról is múlt időben fogunk tudni beszélni.

A jövőben le kell mondanunk a húsevésről, vagy sem? Mikorra épülhet meg az emberiség energiagondjait jelentős részben megoldó első fúziós erőmű? Milyen lehetőségei és hatása lehet az egyénnek a klímaváltozás megfékezésére? Ezekre a kérdésekre is választ adtak az MVM Future Talks szakértői a műsorban. A streamelt adás visszanézhető a www.mvmfuturetalks.hu oldalon.

Fotó: MVM Zrt.