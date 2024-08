Neobankok az okostelefonon, már 70 millió felhasználóval

Befektetési lehetőségek

A neobankok nemcsak a mindennapi pénzügyek kezelésében, hanem a befektetések terén is hasznosak lehetnek. Az alkalmazások többsége lehetővé teszi, hogy könnyedén fektessünk be részvényekbe, kriptovalutákba, aranyba vagy más nyersanyagokba, akár kisebb, pár ezer forintnyi összeget is. Az applikációk általában fogyasztóbarát, egyszerűen használható felülete és átlátható információi segítik a megalapozott döntéshozatalt, különösen azok számára, akik még csak most ismerkednek a befektetésekkel.

Hátrányok is akadnak

Bár számos előnyt kínálnak, néhány hátránnyal is számolni kell. Mivel ezek az intézmények teljesen online működnek, előfordulhat, hogy azok, akik a személyes ügyintézést vagy az élő, telefonos ügyfélszolgálatot szeretik, kevésbé találják kényelmesnek ezeket a megoldásokat. Emellett, bár a legtöbb neobanki app jó néhány szolgáltatása ingyenes, a további funkciók eléréséhez prémium-előfizetésre lehet szükség, ami havi díjjal jár. Ezért cserébe jobb árfolyamokat, kisebb befektetési jutalékszinteket és számos extra szolgáltatást kaphatunk.

TIPP: A Revolut hétvégén extra felárat számít fel a devizaváltásért, de hétköznap jelenleg nem. Azaz ne halasszuk az utazás előtti órákra a pénzváltást a Revolut-appban sem!

Érdemes lehet kipróbálni a neobankokat

Az olyanok, mint a Revolut, a Wise és fent emlegetett társaik, egyre nagyobb teret hódítanak és több előnyt kínálnak. Az egyszerű és gyors pénzügyi műveletek, a kedvező devizaváltási lehetőségek, valamint az innovatív szolgáltatások mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a felhasználók száma folyamatosan növekedjen. Ha valaki még nem próbálta ki, érdemes belevágni, hiszen a neobankok kényelmes és költséghatékony alternatívát kínálnak a mindennapi pénzügyek kezelésére.

