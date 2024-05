Elon Musk kínai húzása

A szerző a Makronóm újságírója.

„Elon Musk pörgős kínai látogatása azonnal meghozta gyümölcsét” – adta hírül a Bloomberg amerikai honlap a Tesla-főnök pekingi látogatását értékelve. A milliárdosnak sikerült elhárítania két akadályt az autógyártó fejlődése elől a világ legnagyobb ágazati piacán. Először is – magyarázta a Bloomberg – a Tesla a kínai technológiai óriással, a Baiduval fog együttműködni a térképezési és navigációs funkciók terén, hogy a Full-Self Driving (FSD) névre keresztelt teljesen autonóm vezetési rendszerét be tudja vetni.

Kölcsönös gesztusok

Cserébe Elon Musk teljesíti a kulcsfontosságú kínai adatbiztonsági és -védelmi követelményt – fűzte hozzá az amerikai sajtóügynökség. A Huankiu Sibao kínai napilap külön kiemelte a Tesla-vezér találkozóját Li Csiang miniszterelnökkel, ami a látogatás fontosságát jelzi.

A kormányfő, amikor a Kínai Kommunista Párt titkára volt Sanghajban, segített Musknak létrehozni hatalmas gyárát. Ő pedig most engedélyt kért a kínai féltől arra, hogy a Tesla által Kínában gyűjtött vezetési adatokat továbbíthassa külföldi országokba, az autonóm vezetési algoritmusok kiépítéséhez.

A Tesla-főnök szemszögéből nézve sürgős volt a dolog –folytatta a Bloomberg: „Az SDF engedélyezése Kínában komoly lökést adna a Teslának, amely épp most tapasztalta 2020 óta az első negyedéves bevételcsökkenését.” A gazdasági hírportál által összeállított számok könyörtelenek: a Tesla részesedése a kínai autópiacon 2023 negyedik negyedévében 6,7 százalék körülire esett az előző év első negyedévében elért 10,5-ről.

Egyrészt a Tesla egyre keményebb konkurenciát kap a helyi elektromos járműgyártóktól, például a BYD-től és a Li Autótól. Másrészt a vezetéstámogató rendszerek egyre elterjedtebbek Kínában, és számos helyi szereplő, például a Xpeng és a Xiaomi, ezeket a funkciókat a járműveik értékesítési szempontjaként használja.

A Tesla kínai népszerűsége leívelőben

Egy olyan piacon, ahol rendkívül gyors ütemben kerülnek piacra új autók, a Tesla, amely egykor a kínai fogyasztók egyik nagy kedvence volt, egyre inkább megtorpan. A kínai sajtó szerint a válasz a miértre a hatótáv megújításának hiányában és az éles versenyben keresendő.

„A Tesla elveszíti domináns pozícióját a kínai piacon” – állapította meg a Jiemian. A sanghaji online média emlékeztetett arra, hogy az amerikai autógyártó az árak csökkentésével nagy piaci részesedést hódított meg. Ez a stratégia – a cím szerint „az autóipar történetének legnagyobb árháborúja” – arra kényszerítette kínai versenytársait, például az XPenget és a Wenjiét, hogy kövessék a példáját, és szintén csökkentsék járműveik árát. Úgy tűnik azonban, hogy e stratégia hatékonysága csökkent, a kínai autógyártók már nem követik az amerikai márkát – jegyezte meg a Jiemian.

A weboldal számára ez azt jelenti, hogy a Tesla veszélybe került, és elveszíti domináns pozícióját a 255–300 ezer jüan (32–39 ezer euró) között értékesített járművek piacán. A Sanlian Shenguo Zoukan pekingi hetilap szerint „a tavalyi negyedik negyedévhez képest a Tesla eladásai több mint 20 százalékkal csökkentek Kínában”. A Jiemian újságírója azt is megjegyezte, hogy „a vásárlók figyelme már az újabb modellek, például a Xiaomi SU7 felé fordult”. A kínai piacra jellemző, hogy folyamatosan, szinte kétnaponta jelennek meg új modellek.

Kiéleződő verseny

A kínai versenytársak kínálatának gyors megújulását tehetetlenül nézi a Tesla. Különösen azért, mert az újságíró szerint „a márka termékei már régóta nem újulnak meg”. Egy megkérdezett autóértékesítő szerint „kevés kínai fogyasztó van tisztában a Tesla erősségeivel a márka vonzerején kívül”.

A Sanlian Shenguo Zoukan szintén beszámolt a Teslára nehezedő hatalmas nyomásról, amelyet a kínai elektromos járművek felemelkedése okoz. A gyártó globális értékesítési térképén Kína és az Egyesült Államok a két legnagyobb piac, ezek adják az eladások közel 70 százalékát. A hetilap rámutatott, hogy a Tesla kínai versenytársai közül a BYD a legdinamikusabb. Eladásai 2023 utolsó negyedévében először haladták meg az amerikai rivális eladásait, így a vállalat az eladások volumenét tekintve a világ vezető elektromosjármű-gyártója lett.

A pekingi lap szerint a Tesla Model 3-at és Y-t sok kínai fogyasztó „kissé elavultnak és esztétikailag fáradtnak” tartja.

Miközben olyan pletykák keringenek, hogy az amerikai márka egy olcsóbb járművet, a Model 2-t fogja piacra dobni, a magazin a vállalat imázsán töpreng. „Miután sokáig a felsőkategóriás képet építette, lesz-e esélye a győzelemre, ha olcsó termékekkel indul?” – kérdezte a Sanlian Shenguo Zoukan. Különösen azért, mert a verseny ebben a szegmensben nagyon erős.

Nem is beszélve az elbocsátások közelmúltbeli hullámáról, ami nem segített az amerikai ipar zászlóshajóján. Míg a Tesla világszerte a munkaerő 10 százalékának elbocsátását jelentette be, addig voltak olyan médiumok, amelyek azt tudatták, hogyezen leépítések Kínában sokkal nagyobb léptékűek, 20 százalék körüliek lesznek, de ez a becslés akár 50 százalékra is emelkedhet. A Pengpai kínai hírforrás arról számolt be, hogy a Tesla visszavonta a fiatal kínai diplomások felvételére tett minden ígéretét.

Nagy összegek

A Baidu óriáscéggel való összefogással a Tesla nagy pénzekre játszik, hogy újrainduljon az országban. Kínai szemszögből a hivatalos sajtó igyekszik hangsúlyozni a főnök felelősségérzetét, aki azért jött, hogy itt tárgyaljon a fejlődéséről a kínai–amerikai gazdasági és kereskedelmi együttműködés sikeres példájaként.

A tükörhatás azért égbekiáltó, mert Joe Biden elnök a múlt héten kihirdette azt a törvényt, amelynek célja a TikTok kínai anyavállalatát arra kényszeríteni, hogy az eladja az alkalmazást egy amerikai cégnek. Ezt Elon Musk pekingi látogatása előtt nyíltan ellenezte.

Egy másik jelentős időbeli egybeesés: Antony Blinken, az amerikai külügyminiszter szintén a napokban találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, anélkül, hogy Peking és Washington jelentős előrelépést ért volna el alapvető stratégiai kérdésekben – írta a The New York Times. Mindenesetre az dicséretes és célravezető volt, hogy ebben időszakban személyesen Musk jött Pekingbe, és új lendületet adott a sokak által Kínában már temetett elektromos gépjárművének.

