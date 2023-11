Az EU-s hadiipar képtelen ellátni Ukrajnát, jöhet újra a külföldi beszerzés

Az idő nem számít?

Brüsszelben ugyanakkor már nem mindenki izgatja magát a termelési ígéretek porba hullásának blamázsa miatt. Az Európai Külügyi Szolgálat egyik vezetője egyenesen úgy nyilatkozott, hogy egyrészt március még messze van, másrészt amennyiben az ukránok nem kapják meg addig a megígért mennyiséget, megkapják majd később. Mindez annak ellenére hangzott el, hogy a nyilatkozó pontosan tisztában volt vele: minden késlekedéssel töltött nap az orosz hadigépezet malmára hajtja a vizet.

Egy másik brüsszeli bürokrata azonban a prioritásokat kérdőjelezte meg. Ő azzal érvelt, hogy a lényeg a történetben egyáltalán nem az európai ipar védelme, hanem az, hogy Ukrajna megkapja a kért mennyiséget.

Itt került be a képbe Thierry Breton, az EB belső piacért felelős biztosa, aki viszont egy harmadik, elég megdöbbentő megoldást javasolt. Ő egy évvel ezelőtt teljes mellszélességgel beállt Franciaország mellé, és maga is az import ellen érvelt. Most még mindig ragaszkodna az európai gyártáshoz, ám egy óriási csavart vitt a történetbe.

Breton szerint nem a termeléssel van gond, hanem azzal, hogy az EU-ban legyártott lövedékek mintegy 40 százaléka külföldi megrendelést elégít ki. Éppen ezért

azt javasolja a tagállamok kormányainak, hogy kötelezzék saját hadiipari vállalataikat az exportirány megváltoztatására, így arra, hogy elsősorban Ukrajnának termeljenek, átírva a külföldi megrendelések mennyiségét és teljesítési határidejét.

Ez az ötlet egyszer már felbukkant a nyár elején, ám akkor még Brüsszelnek adott volna olyan jogokat, amelyek alapján „megparancsolhatta” volna a tagállamok fegyvergyártóinak, hogy hová és mennyit szállítsanak a termékekből, ám a javaslat olyan közfelháborodást keltett az összes tagországban, hogy azonnal elhasalt.

Breton most ugyanezt az ötletet melegítette fel, azzal a különbséggel, hogy a kormányokra bízná a piszkos munka elvégzését, rájuk hárítva a kivitelezést és a felelősséget egyaránt. Bár néhány ország (főleg a hadiiparral alig rendelkezők) valószínűleg tapsolni fog az ötletnek, borítékolható, hogy a kormányok nem fognak beleszólni a hadiipari vállalatok exporttevékenységébe.

***