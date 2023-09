Drónokkal járőröznek a rendőrök New Yorkban, nincs többé magánszféra

A Makronóm Intézet elemzőjének írása.

Sok városhoz hasonlóan a New York-i rendőrök is egyre gyakrabban vetnek be drónokat. A település által vezetett adatok azt mutatják, hogy a rendőrség az idén 124 alkalommal használt ilyen eszközöket közbiztonsági vagy vészhelyzeti célokra, míg 2022-ben mindössze négyszer. Nem is meglepő ezeknek a népszerűsége, hiszen kicsik és fürgék, így nagyban megkönnyítik a megfigyelést a rendőrök számára.

Ha egy betelefonáló azt állítja, hogy nagy buli van egy hátsó udvarban, akkor meglátogatjuk azt a bulit egy drónnal”

– mondta Kaz Daughtry, a New York-i rendőrség helyettes rendőrfőnöke egy sajtótájékoztatón.

A tervet sokan ellenzik, mondván, az sérti a magánéletet és a polgári szabadságjogokat, hiszen nem lehet tudni, mikor és hol bukkan fel egy, amelyik például belát a lakásba vagy akár a hálószobába.

Daniel Schwarz, a New York-i Polgári Szabadságjogi Unió adatvédelmi és technológiai stratégája szintén ellenzi a tervet, utalva egy 2020-as városi törvényre, amely előírja, hogy a rendőrségnek nyilvánosságra kell hoznia a megfigyelési módszereit.

Eric Adams polgármester, egykori rendőrkapitány azonban szeretné, ha a rendőrség még inkább kihasználná a drónokban rejlő lehetőségeket – állítja az Associated Press News.

Az Amerikai Polgári Szabadságjogi Unió nemrég közzétett jelentése szerint országszerte jelenleg mintegy 1400 rendőrkapitányság használ drónokat valamilyen formában. A szövetségi szabályok szerint általában csak a kezelő látóhatárán belül repülhetnek, bár sok hivatal kért felmentést e szabály alól. A jelentés szerint a rendőrség még több feladatkörben szeretné használni a drónokat.

Nem csak az utcákon, a harctéren is drónok szelik az eget A drónok felhasználása igen sokrétű, hallottunk már mezőgazdasági és harcászati drónokról is az utóbbi időben. A Pentagon például pilóta nélküli, mesterséges intelligencia által irányított XQ–58A Valkyrie harci repülőgépeket tervez beszerezni. A Kratos által gyártott gép lényegében egy újgenerációs harci drón, amely képes azonosítani az ellenséget, majd – emberi jóváhagyás után – kiiktathatja azt. Ezek a harci drónok nem csupán intelligensek, de jóval olcsóbb is megépíteni őket, mint például az ember vezette modern harci repülőket.

