Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 20.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
mol – új európa alapítvány miklósa erika zrínyi miklós bacsa györgy mester - m díj

Ugyanazt a díjat kapta meg Zrínyi Miklós és a szekszárdi földrajztanár – meg még tizenhatan, akik nélkül nem lenne jövője Magyarországnak

2026. április 20. 09:02

Ritkán kerülnek előtérbe, most viszont éppen a tanítványaik hívták fel rájuk a figyelmet: tizennyolc edző, művészetpedagógus és tanár vehette át a MOL – Új Európa Alapítvány idei Mester-M Díját. Csendes példaképek az üvöltő világban – talán sosem volt még szükségünk rájuk ennyire.

2026. április 20. 09:02
null
Farkas Anita

Három kategóriában – tudomány, művészet és sport – idén is kiosztották a MOL – Új Európa Alapítvány egyenként ötmillió forinttal járó Mester-M Díját. Az elismerést lassan húsz esztendeje ítéli oda a kuratórium azon szakemberek számára, akik nem csupán pedagógusként, de magánemberként, a saját szabadidejüket, anyagi és egyéb erőforrásaikat nem sajnálva kitartóan segítik a 11–18 éves fiatalok fejlődését. Ritkán kerülnek előtérbe, nevüket kevésbé említik a különböző verseny- és egyéb eredmények mellett, 

noha azok nélkülük soha nem születhettek volna meg. 

Pláne, hogy ezek a mesterek sokszor hátránykompenzációs tevékenységet is végeznek, és a szakmai támogatás mellett igazi példaképei is a rájuk bízott gyerekeknek.

Az egyik legrangosabb hazai tehetséggondozási elismerést 2007-ben hozta létre a MOL, 2023-tól pedig az MOL – Új Európa Alapítvány viszi tovább. 2025 decemberében ismét majd 300 pályázat érkezett – jelenlegi és volt tanítványok, azok szülei, illetve kollégák jelölhetnek –, és a rendkívül erős mezőny miatt az eddigieknél több, kategóriánként már 6 díjazott elismeréséről született döntés.

A tehetség nem kész állapot. A tehetség feladat. Munka, küzdelem, akaraterő, elszántság, szorgalom, türelem – és még valami: felelősség. És ezen a ponton válik világossá, hogy a tehetség soha nem önmagában épül fel. Minden tehetség mögött ott van valaki,

aki nemcsak felfedezte, hanem komolyan is vette. 

Tanította, edzette és végig is kísérte az útján. A Mester-M Díj valójában ezt az őszinte, bizalmi kapcsolatot nevezi meg és teszi láthatóvá” – fogalmazta meg Miklósa Erika, a MOL – Új Európa Alapítvány kuratóriumának elnöke a díjátadón.

Dr. Bacsa György, a sport területét felügyelő kuratóriumi tag, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója köszöntőjében ugyancsak ezt hangsúlyozta: a tehetség önmagában még csupán lehetőség. 

Ahhoz, hogy kibontakozzon, irányra, biztatásra és következetes támogatásra van szükség. Kell valaki, aki időben felismeri; kell valaki, aki terelgeti; és kell valaki, aki akkor is hisz a fiatalban, amikor ő maga még talán nem hisz eléggé önmagában. A Mester-M Díj azokat a pedagógusokat, edzőket és mestereket ünnepli, akik nap mint nap ezt a szerepet vállalják, és akik nemcsak kiváló sportolókat, művészeket vagy tudósokat segítenek kibontakozni, hanem erősebb, tudatosabb embereket is nevelnek.

A tizennyolc díjazottról egyenként kétperces kisfilmek is készültek, amelyek nem csupán megmelengetik a szívet, de gondolkodásra is késztetnek: valójában mi a fontos a mindennapjainkban, és biztos-e, hogy mindig mindenben felülről kell várnunk a megoldást. 

A gyöngyösi gimnázium tanárnője, akinek a diákjaival készített Omega-filmje egy Los Angeles-i filmfesztiválig jutott, a hivatását évtizedek óta töretlenül lendülettel művelő siklósi hegedűoktató, a tanítványait a versenyekre nem ritkán a saját pénzén utaztató tiszafüredi kajak-kenu edző, a fogyatékkal élő fiataloknak hitet és célt adó gyógypedagógus és a többiek ugyanazért dolgoznak nap mint nap: minden gyerek kapja meg az őt, a képességeit és a tehetségét megillető esélyt, függetlenül attól, honnan indul el reggelente a nagyvilágba.

A Mester-M Díj 2025 pályázat díjazottjai

Tudomány kategória

Barocsai Zoltán, a Szekszárdi I. Béla Gimnázium földrajz–történelem tanára

Horváthné Fazekas Erika, az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Napközi Otthonos Óvodája matematika–fizika tanára

Izing Máté Antal, az SZTE Báthory István Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola földrajz–történelem tanára

Dr. Konczné Dr. Jámbrik Katalin, a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium biológiatanára

Mestra Ágota, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium angol–történelem tanára

Varga Tamásné Pitlik Emese, a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium matematika–fizika tanára és gimnáziumi zenekarvezetője

Művészet kategória

Dolgos Éva, a Siklósi Alapfokú Művészeti Iskola hegedű- és kamarazenei tanára

Eckhardt Gábor, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Tóth Aladár Zeneiskola zongoraművész-tanára

Nemes József, a debreceni Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ének-zene tanára és karnagya

Radóczy Jusztina, a pécsi Leőwey Klára Gimnázium ének-zene tanára és kórusvezetője

Szarvas Ildikó, a budapesti Lauder Javne Iskola képzőművésztanára

Tóthné Páncsics Edina, a Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium, VIZU 2-es Műterem Szolnoki Képzőművészeti Egyesület vizuáliskultúra-tanára

Sport kategória

Hankó Bálint, a békéscsabai Viharsarok Tenisz Alapítvány teniszedzője

Jakobetz László, a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) sakk szakedzője

Kardos Zsolt, a Debrecen Városi Lövész Egylet koronglövészet edzője

Virág Tibor, a City-Gas Tiszafüredi Kajak-Kenu Sportegyesület kajak-kenu edzője

Wiesnerné Oravecz Éva, a Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon gyógypedagógusa, mesterpedagógusa, úszóedzője
Zrínyi Miklós, a budapesti Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia kick-box mesteredzője
 

Nyitókép: Barocsai Zoltán, a Szekszárdi I. Béla Gimnázium földrajz–történelem tanára is megkapta a Mester-M díjat. (Fotó: YouTube/MOL – Új Európa Alapítvány)

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ittésmost
2026. április 20. 09:14
Gratulálok!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!