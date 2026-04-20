Ugyanazt a díjat kapta meg Zrínyi Miklós és a szekszárdi földrajztanár – meg még tizenhatan, akik nélkül nem lenne jövője Magyarországnak

„A tehetség nem kész állapot. A tehetség feladat. Munka, küzdelem, akaraterő, elszántság, szorgalom, türelem – és még valami: felelősség. És ezen a ponton válik világossá, hogy a tehetség soha nem önmagában épül fel. Minden tehetség mögött ott van valaki,

aki nemcsak felfedezte, hanem komolyan is vette.

Tanította, edzette és végig is kísérte az útján. A Mester-M Díj valójában ezt az őszinte, bizalmi kapcsolatot nevezi meg és teszi láthatóvá” – fogalmazta meg Miklósa Erika, a MOL – Új Európa Alapítvány kuratóriumának elnöke a díjátadón.

Dr. Bacsa György, a sport területét felügyelő kuratóriumi tag, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója köszöntőjében ugyancsak ezt hangsúlyozta: a tehetség önmagában még csupán lehetőség.

„Ahhoz, hogy kibontakozzon, irányra, biztatásra és következetes támogatásra van szükség. Kell valaki, aki időben felismeri; kell valaki, aki terelgeti; és kell valaki, aki akkor is hisz a fiatalban, amikor ő maga még talán nem hisz eléggé önmagában. A Mester-M Díj azokat a pedagógusokat, edzőket és mestereket ünnepli, akik nap mint nap ezt a szerepet vállalják, és akik nemcsak kiváló sportolókat, művészeket vagy tudósokat segítenek kibontakozni, hanem erősebb, tudatosabb embereket is nevelnek.”