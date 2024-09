A magyar, akinek naponta emlegetik a nevét szerte a világon – Bíró Lászlóra emlékezünk

Leegyszerűsítve az történt, hogy újságíróként Bíró gyakran látogatta a nyomdákat, és

a nyomdagépek rotációs hengereit látva megálmodta: ezt iciben-piciben, akár egy írószerszámban is meg lehet valósítani.

Szakirodalom szerint az első golyóstoll-szabadalmat 1888-ban adták ki az Egyesült Államokban, majd Európában is kísérleteztek vele, ám a tollakat függőlegesen kellett tartani ahhoz, hogy működjenek és adagolják a tintát: aprónak tűnő, de komoly hiba.

A működő golyóstoll és a világhír

Íme, a golyóstoll elve: töltött csövecske végén egy forgó golyó juttatja papírra a tintát. Röviden ezt a technológiát tökéletesítette és szabadalmaztatta Bíró László, immár Argentínában. Úgy szól a fáma, hogy neki és vegyész testvérének a legnagyobb kihívást a megfelelő sűrűségű festék kitalálása, meghatározása jelentette.

„A nyertes anyag” az öntvényrepedést jelző festék lett, ami végül bevált: gyorsan száradt, nem koszolta a papírt.

Bíró László 1943. június 10-én szabadalmaztatta legendás golyóstollát Argentínában az említett elnöki háttérrel, majd megkezdték a gyártását is. Éveken belül világsiker lett! Pár példa, hogyan: az angol kormány azért vásárolta meg a szabadalmat, mert a golyóstoll a repülőgépeken nagy magasságokban is működött, nem folyt ki belőle a tinta. Ezt követően az amerikai légierő is bejelentkezett. Az 1960-as évektől kezdve a golyóstoll a Föld minden országában elterjedt, általánosan használt íróeszközzé vált.

A nagy áttörést egy bizonyos Parker nevű vállalat színrelépése hozta el 1954-ben:

egy éven belül három és félmillió olyan golyóstollat adtak el, amellyel ötször többet lehetett írni, mint a korábbi gyártmányokkal. Érdekesség, hogy a ma is piacon lévő Jottert Moholy-Nagy László képzőművészünk tervezte.