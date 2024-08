A felszín mély rétegei – A politikai tacepaók meg az erotikus hirdetések

Fotók: M21 Galéria

Hazánkban talán kevésbé ismert, de rendkívül érdekes művész életművét mutatja be a pécsi Zsolnay Negyed M21 Galériájában nemrég megnyílt, a széles merítést tekintve az egész világon egyedülálló kiállítás: az 1926-ban született, két éve elhunyt francia Jacques Villeglét a pop-art és a street art előfutárának is nevezték, mindenekelőtt azonban realista alkotó volt, aki pontosan értette, hogy a 20. század második felének valósága csupán szigorúan a felszínen maradva ragadható meg. Pontosabban fogalmazva a felszín mély rétegeinek feltárása elsőrangú művészi feladatot jelent, ehhez pedig Villeglé egyedülálló technikát választott: a nagyvárosokban egykoron meglévő, hatalmas hirdetőfelületeket sokszoros rétegekben borító plakátrengetegből szelt le olykor többméteres darabokat, s a duchamp-i ready-made hagyományát továbbgondolva, a névtelen utcai plakátrongálókkal közösen készített alkotásokként mutatta be kollázsait a közönség előtt. Politikai tacepaók, reklámfeliratok, koncerthirdetések, erotikus plakátok egymást fedő, véletlenszerűen váltakozó cafatjai alkotják Villeglé képeit: nem csupán erős társadalomkritikai üzenetet közvetítenek a fogyasztói társadalom korában, de a hirdetőfelületeket jellemző ismétlődések, a figyelemfelkeltő színek, a különböző betűtípusok, a tépések-kopások okán esztétikailag is különösen hatásosak. Mintha Villeglé azt akarná nekünk bebizonyítani: az utcán nézelődve olyan „maguktól” előálló, avantgárd alkotásokba futhatunk bele, amilyeneket semmilyen művészi tudatosság nem lett volna képes létrehozni.

A kiállítás bemutatja Jacques Villeglé életművének másik fontos vonulatát, az úgynevezett szociopolitikai ábécével, a politikai szimbólumokra épülő tipográfiával való kísérletezéseit, illetve a hatvanas években készített animációs filmjeit is.

(Jacques Villeglé: A város falain 1947–2021. M21 Galéria. Pécs. Megtekinthető szeptember 22-éig)