Magyarországra jön a világhírű hegedűművész: Lindsey Stirling

Nyitókép: Green Stage Production

A többszörösen díjnyertes és világhírű hegedűművész, a 27 millió követővel rendelkező Lindsey Stirling bejelentette 2024-es európai és brit turnéjának dátumait. Az új albumát, a Duality-t népszerűsítő turné során Lindsey október 11-én Budapestre is ellátogat, ahol az MVM Dome-ban lép fel. A koncert különlegessége, hogy NYA, a vendégművész is csatlakozik hozzá.

Lindsey előadásai komplex koreográfiával, vizuális elemekkel kápráztatják el a közönséget.

A Duality nem más, mint egy látomásos elmélkedés a belső bölcsességről, személyes erőről és az identitás állandó változásáról. Az új dalokban Stirling zenei tehetségét és kreativitását fedezhetjük fel, miközben utazunk a kelta hangzásoktól a pop világáig, a művész egyedi stílusával fűszerezve.

Stirling kreatív dalszerző, briliánsan használja ki az egyes hangzási környezeteket, miközben az intuíció és az igazság bonyolult kérdéseit is vizsgálja.

Eddig három kislemez jelent meg az idei évben: az Eye of the Untold Her, az Inner Gold és az Evil Twin.

A Duality album, az életünk ellentmondásos részeiről szól. Néha úgy érezzük, mintha háborúban állnánk önmagunkkal, amikor látjuk a különbséget aközött, akik vagyunk, és akikké válni szeretnénk. Ezek a konfliktusok úgy tűnhetnek, mintha szétszakítanának minket, de ha szembenézünk a bennünk rejlő sötétebb részekkel, valódi megértést nyerhetünk önmagunkról és másokról.”

– nyilatkozta Lisndey.

Lindsey előadásai inspirálóak. Integrálja az összetett koreográfiát, légi akrobatikát és lenyűgöző jelmezeket, amelyeket mind ő maga tervez. A zene, a tánc és a vizuális művészetek minden bizonnyal egyedülálló élménnyé válnak, melyek képesek elvarázsolni és inspirálni a közönséget.

Ne hagyd ki ezt az élményt! Érezd a varázslatot, és csatlakozz hozzánk október 11.-én az MVM Dome-ban! The Duality Tour

MVM Dome Budapest

2024. október 11. este 8

A koncert szervezője a Green Stage Production iroda, melynek mottója: „A Földünk védelme, és ezért tudatos célunk, minden általunk megrendezésre kerülő koncert, előadás megvalósításához szükséges energiafelhasználások adataiból kiszámíthassuk az adott események Ökológiai lábnyomát, ezen számítások eredményeként pedig annyi fát ültessünk hazánkban, amely ezt a keletkezett öko lábnyomot ellensúlyozni képes.”