Sting újra Magyarországon! – és már a jegyek is elfogytak

Nyitókép: Derek James/Live Nation.hu

Sting, akit egy elképesztő rockbanda kísér, dinamikus koncertprogrammal készül, eljátszva legnépszerűbb slágereit, amelyek akár a The Police tagjaként, akár szólóban részei illusztris karrierjének. A koncerten többek között olyan időtlen klasszikusok csendülnek fel, mint a Fields of Gold, a Roxanne, az Every Breath You Take, vagy a Message in a Bottle.

Sting legutóbbi fellépéseit a The Times „mesterkurzusnak” minősítette, kiemelve: „továbbra is vitathatatlanul zseniális előadó, aranyat érő életművel”. A The Telegraph, „ritka csemegének” ítélte, Stinget magát a The Guardian pedig „egyedülállónak” nevezte „magasztos pop-alkímiájáért”.