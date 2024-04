A jövő magyar vezetőit képzi az MCC Vezetőképző Akadémia

Fotó: MCC / Gyurkovits Tamás

Miről szól az MCC Vezetőképző Akadémia programja?

A diploma utáni programok esetében az MCC több utat is kínál a hallgatóknak.

Az egyik út az akadémiai pályára készülő fiataloknak szól. Illetve vannak kifejezetten üzleti, piaci fókuszú képzéseink, a vezetőképző akadémia ilyen, illetve a nemzetközi ösztöndíjprogramjaink egy része szintén ilyen. A vezetőképzőnek az a célja, hogy olyan alapképességeket, gyakorlási lehetőségeket biztosítson a fiataloknak, amelyek a pályakezdés idején relevánsak, és a későbbi munkavállalást fogják segíteni. A hagyományos vezetőképző programok jellemzően olyan vezetőknek szólnak, akiknek már van szakmai tapasztalatuk, azt finomhangolják. Az MCC képzése nem ilyen, itt a hallgatóink többnyire pályakezdők. Őket kívánjuk felkészíteni, hogy később sikeresebbek legyenek. A cél az, hogy minél többet kísérletezhessenek, kipróbálhassák magukat, sok impulzust és inspirációt szerezzenek, ami később a karrierdöntéseikben is segítség lehet. Továbbá az ismeretek, tapasztalatok gyűjtése azért is fontos, mert hamarabb juthatnak jelentős pozíciókban és lesznek sikeresek, mint azok, akik nem vesznek részt ebben a programban.

Mik a feltételei a jelentkezésnek?

A diploma megléte az egyik feltétel, a másik a folyékony angol nyelvtudás, hiszen a képzés egy része angol nyelven zajlik. A magabiztos nyelvtudás tehát nem nélkülözhető. Ezen kívül ez egyéves vállalás: egy éven át nem lehet mást csinálni, hiszen

a program intenzitása miatt munkavállalásra vagy más tanulmányok folytatására nincsen lehetőség, hétfőtől szombatig vannak programok.

Ez a program teljes embert kívánó, bentlakásos, intenzív képzés. Cserébe a hozzáadott értéke is nagyon magas.

Kik oktatják a diákokat?

Többféle képzési programelemünk van, ettől függően változnak az oktatók is.

Oktatók, mentorok, kiváló szakemberek segítik a hallgatók fejlődését.

A tantermi kurzusainkat jellemzően nemzetközi professzorok, akadémikusok, egyetemi tanárok tartják. Sok vendéget hívunk meg, akikkel beszélgetni lehet kis közösségben, ezek nyílt, inspiráló beszélgetések, komoly tapasztalatú emberekkel, legyenek vállalatvezetők, sportolók, művészek, közéleti emberek, és persze a tanulmányi utak során is sok ilyen emberrel találkozhatnak. Az ilyen párbeszéd rengeteget tud építeni az emberen, nem csak a fiatalokon, az idősebbeken is. A személyes fejlődés az egész év során nagyon hangsúlyos, a mentoring, a coaching, a szupervízió végig a program része. Az önismeretben, a személyes fejlődésben nagyon komoly hozzáadott értéket képvisel a vezetőképző. A diákok fejlődésével ilyen intenzíven talán sosem fog ennyi szakember foglalkozni, mint ebben az egy évben.

Mit kell tudni a tanulmányutakról?

A hallgatók több mint 50 napot töltenek el a Kárpát-medencében és a tengerentúlon, sűrű szakmai programokkal szervezett tanulmányutak keretében.

A szakmai programok egy része vállalati látogatás, hogy minél több szervezetet megismerjenek. Több száz szervezetről gyűjtenek valamilyen tapasztalatot az év során, ami nagyon magas szám. Szinte minden magyarországi utunk egyben kárpát-medencei is:. ha megyünk Pécsre, akkor Délvidékre is, ha Debrecenbe, akkor Kolozsvárra is, ha Miskolcra, akkor Kassát is útba ejtjük. Ilyenkor a határon túli közösségekkel is ismerkedünk. Volt egy utunk tavaly ősszel Brüsszelbe, volt egy dél-afrikai és egy szingapúri tanulmányút, és most a képzés végén Washingtonba és Torontóba látogat el a csapat.

Van-e lehetőségük a hallgatóknak cégekkel, szervezetekkel mélyebben megismerkedni?

Az egyik legkedveltebb részei a programnak a céges projektek, amikor

a hallgatóink egy teljes hetet eltöltenek egy szervezetnél, és előre meghatározott témán dolgoznak.

Ennek az eredményeit egy prezentáció formájában, mint egyfajta "tanácsadói jelentés”, vissza is viszik, és jellemzően a cég felsővezetőinek prezentálják. Ez az éles helyzetben való szereplés nagyon komoly tapasztalatokat rejt.

Kiknek érdemes jelentkezniük?

Elsősorban azoknak szól ez a képzés, akik szeretnének kísérletezni, minél több tapasztalatot gyűjteni, miközben az önismerettel és a személyes fejlődésükkel is sokat foglalkoznak. Védett környezetben, komoly próbatételekben, különböző szerepekben kipróbálhatják magukat. Prezentálnak cégeknél, betölthetnek vezetői szerepeket, projekteket irányítanak, tehát sok tapasztalatot szereznek. Azoknak szól, akik szeretnének versenyelőnyre szert tenni a pályatársaikhoz képest, hiszen ebben az egy évben olyan sok mindent kapnak, annyi tapasztalatot gyűjtenek, hogy ez komoly helyzeti előnyt biztosít számukra a pályakezdéskor.