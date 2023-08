A lengyel lap megfejtette, Orbán miért tarthatta honfitársainak a kárpátaljai hadifoglyokat

A lengyel Gazeta Wyborcza cikkében a június 8-án Magyarországnak átadott kárpátaljai hadifoglyok esetével kapcsolatban teszi fel a kérdést:

„De mi is ez a Kárpátalja?"

A cikkben leírják, hogy ez a terület a a 10. századtól a 20. század elejéig a Magyar Királysághoz tartozott, és mindig is több nemzetiség élt ott. A cikk szerzője szerint, mivel jelenetős magyar kisebbség is élt ezen a területen – amely az idő során lecsökkent –, feltehetően ezért tartja a magyar miniszterelnök honfitársainak az itt élő embereket, akiknek egy része magyar állampolgársággal is rendelkezik.

A szerző hozzáteszi, hogy valószínűleg a magyar nyelv sajátossága és az alacsony iskolai végzettség miatt a magyar lakosság még mindig rosszul asszimilálódik.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: illusztráció / MT/EPA/ Orosz Védelmi Minisztérium