Kitoloncolják Amerikából Milót, a jobboldali kommentátort

Milo Yiannopoulost, a brit jobboldali kommentátort az amerikai bevándorlási hatóság, az ICE őrizetbe vette Louisiana államban. Az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) szerint Yiannopoulos 2019 májusában jogszerűen lépett be az Egyesült Államokba, később azonban túllépte vízumának érvényességét. Egy bevándorlási bíró július 22-én végleges kiutasítási határozatot hozott ellene, miután nem jelent meg egy bevándorlási meghallgatáson. Augusztus 27-én a New Orleans-i Louis Armstrong repülőtéren tartóztatták le, és jelenleg az ICE őrizetében várja a kiutasítás végrehajtását.

Az ügy különösen azért keltett figyelmet, mert Yiannopoulos korábban kifejezetten szigorú bevándorláspolitikát támogatott

– írja a CNN. Több alkalommal sürgette az ICE fokozott jelenlétét és a bevándorlási szabályokat megsértők gyors kitoloncolását; egy korábbi javaslata szerint például nyilvános helyeken, köztük szupermarketekben is ellenőrzőpontokat kellett volna felállítani.