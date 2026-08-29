Ft
Ft
29°C
19°C
Ft
Ft
29°C
19°C
08. 29.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 29.
szombat
jobboldal ICE Egyesült Államok

Kitoloncolják Amerikából Milót, a jobboldali kommentátort

2026. augusztus 29. 14:32

Milo Yiannopoulos korábban radikális álláspontjairól vált ismertté. Most kiderült, lejárt a vízuma az Egyesült Államokban.

2026. augusztus 29. 14:32
null

Milo Yiannopoulost, a brit jobboldali kommentátort az amerikai bevándorlási hatóság, az ICE őrizetbe vette Louisiana államban. Az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) szerint Yiannopoulos 2019 májusában jogszerűen lépett be az Egyesült Államokba, később azonban túllépte vízumának érvényességét. Egy bevándorlási bíró július 22-én végleges kiutasítási határozatot hozott ellene, miután nem jelent meg egy bevándorlási meghallgatáson. Augusztus 27-én a New Orleans-i Louis Armstrong repülőtéren tartóztatták le, és jelenleg az ICE őrizetében várja a kiutasítás végrehajtását.

Az ügy különösen azért keltett figyelmet, mert Yiannopoulos korábban kifejezetten szigorú bevándorláspolitikát támogatott

 – írja a CNN. Több alkalommal sürgette az ICE fokozott jelenlétét és a bevándorlási szabályokat megsértők gyors kitoloncolását; egy korábbi javaslata szerint például nyilvános helyeken, köztük szupermarketekben is ellenőrzőpontokat kellett volna felállítani. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Most éppen az a hatóság tartja fogva, amelynek megerősítését és szigorúbb fellépését korábban szorgalmazta. A Reuters szerint az ügyben nincs arra utaló információ, hogy politikai nézetei miatt vették volna őrizetbe: a hatóságok a vízum túllépését és a bevándorlási meghallgatás elmulasztását jelölték meg az intézkedés jogalapjaként.

Yiannopoulos a 2010-es években a Breitbart egyik ismert szerkesztőjeként vált az amerikai jobboldali politikai színtér ismert alakjává, később pedig többek között Donald Trump támogatóihoz, Marjorie Taylor Greene-hez és Kanye Westhez is kapcsolódott. Az utóbbi években azonban Trumpot is bírálta, miközben továbbra is a média ismert szereplője maradt. A CNN által ismertetett ügyben a legfontosabb kérdés most az, hogy mikor hajtják végre a már jogerős kiutasítási határozatot; a hatóságok szerint addig ICE-őrizetben marad.

 

Fotó forrása: ICE

 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Oldalkosár
2026. augusztus 29. 15:40
Így járt. A szigorú bevándorláspolitika a fehér konzervatív férfiakra is vonatkozik.
Válasz erre
0
0
uranvaros
2026. augusztus 29. 15:38
Reptéren van, menni akart, nem lesz ügy belőle. Interneten folytatja
Válasz erre
0
0
kovsa2
2026. augusztus 29. 15:09
"Kitoloncolják Amerikából Milót, ... kiderült, lejárt a vízuma az Egyesült Államokban." Ott hibázott, hogy volt vízuma. Ha Mexikóból átsétál a zöldhatáron, boldogan élhetne élete végéig Amerikában. Senki nem háborgatná.
Válasz erre
2
0
orokkuruc-2
2026. augusztus 29. 14:54
Miló? Mi a ló fasz tesz fosagyúvá ennyi majmot, hogy nem értik meg: Amerika egy kontinens! Az USAlakók kezdték az országukat Amerikának nevezni, mert United States of America-t elég hosszú kimondani, a köznyelvben redukálódot America-ra. (de sokan Sates-t vagy US-t mondanak) De ettől még nekünk , akik felfedeztük és nevet adtunk az egész hóbelevancnak, még nem kell azokat a Izreal-gyarmatiakat utánoznunk! A legyek például zabálják a szart, 10 milliárd légy nem tévedhet, az Amerikázók egyék az ürüléket is a konzekvensség nevében!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!