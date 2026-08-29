Kitoloncolják Amerikából Milót, a jobboldali kommentátort

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Milo Yiannopoulos korábban radikális álláspontjairól vált ismertté. Most kiderült, lejárt a vízuma az Egyesült Államokban.
Milo Yiannopoulost, a brit jobboldali kommentátort az amerikai bevándorlási hatóság, az ICE őrizetbe vette Louisiana államban. Az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) szerint Yiannopoulos 2019 májusában jogszerűen lépett be az Egyesült Államokba, később azonban túllépte vízumának érvényességét. Egy bevándorlási bíró július 22-én végleges kiutasítási határozatot hozott ellene, miután nem jelent meg egy bevándorlási meghallgatáson. Augusztus 27-én a New Orleans-i Louis Armstrong repülőtéren tartóztatták le, és jelenleg az ICE őrizetében várja a kiutasítás végrehajtását.
Az ügy különösen azért keltett figyelmet, mert Yiannopoulos korábban kifejezetten szigorú bevándorláspolitikát támogatott
– írja a CNN. Több alkalommal sürgette az ICE fokozott jelenlétét és a bevándorlási szabályokat megsértők gyors kitoloncolását; egy korábbi javaslata szerint például nyilvános helyeken, köztük szupermarketekben is ellenőrzőpontokat kellett volna felállítani.
Most éppen az a hatóság tartja fogva, amelynek megerősítését és szigorúbb fellépését korábban szorgalmazta. A Reuters szerint az ügyben nincs arra utaló információ, hogy politikai nézetei miatt vették volna őrizetbe: a hatóságok a vízum túllépését és a bevándorlási meghallgatás elmulasztását jelölték meg az intézkedés jogalapjaként.
Yiannopoulos a 2010-es években a Breitbart egyik ismert szerkesztőjeként vált az amerikai jobboldali politikai színtér ismert alakjává, később pedig többek között Donald Trump támogatóihoz, Marjorie Taylor Greene-hez és Kanye Westhez is kapcsolódott. Az utóbbi években azonban Trumpot is bírálta, miközben továbbra is a média ismert szereplője maradt. A CNN által ismertetett ügyben a legfontosabb kérdés most az, hogy mikor hajtják végre a már jogerős kiutasítási határozatot; a hatóságok szerint addig ICE-őrizetben marad.
Fotó forrása: ICE