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Trump nemhogy nem ismerte fel a vonyarci Jackót a NATO-csúcson

2026. július 08. 16:22

Hanem ugyan felé nyújtva a kezét, mégis Kristrún Frostadóttirral, Izland miniszterelnök-asszonyával fogott kezet.

2026. július 08. 16:22
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Lentulai Krisztián
Lentulai Krisztián
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„Trump nemhogy nem ismerte fel a vonyarci Jackót a NATO-csúcson, hanem ugyan felé nyújtva a kezét, mégis Kristrún Frostadóttirral, Izland miniszterelnök-asszonyával fogott kezet.

Utána kényszeredett mosoly és cipőfűző bámulás jött a kistérségi pornókirálytól.

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Abszolút beárazás.”

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Fotó: Saul Loeb/AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 40 komment

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Sorrend:
szilvarozsa
2026. július 08. 17:59
És még ez a hülye híresztelte egy pár hete, hogy hajlandó lenne elutazni az USA-ba és találkozni Trumppal.
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0
0
hallgató
•••
2026. július 08. 17:58 Szerkesztve
Na most aztán lesz Grade 3-as őrjöngés a hétfő parlamenti rendkivüli gyűlésen! Javaslom az ellenzék hozzon Trumpra és az elmaradt kézfogásra utaló transzparenseket magával.
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1
0
hernadvolgyi-2
2026. július 08. 17:57
A nap fénypontja volt, amint 3.3 millió gyagyás minielnöke megszégyenült.
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4
0
londonbaby
2026. július 08. 17:37
mi van te kis szaros gatyás szelfiparaszt ??? pofádba szartak ??? hülyegyerek...... mégis mit képzelt ez a drogos kis pöcs ??? nem mindenki szarozza össze a kezét veled te balfasz poloska .. csak a tiszafostos csürhéd fog veled kezet.... más mindenki a pofádra szarik !!!!
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2
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