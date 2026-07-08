Roppant kínos: Donald Trump levegőnek nézte Magyar Pétert, nem fogott kezet vele (VIDEÓ)
A fotósok kereszttüzében csak zavartan mosolygott a magyar miniszterelnök.
Hanem ugyan felé nyújtva a kezét, mégis Kristrún Frostadóttirral, Izland miniszterelnök-asszonyával fogott kezet.
„Trump nemhogy nem ismerte fel a vonyarci Jackót a NATO-csúcson, hanem ugyan felé nyújtva a kezét, mégis Kristrún Frostadóttirral, Izland miniszterelnök-asszonyával fogott kezet.
Utána kényszeredett mosoly és cipőfűző bámulás jött a kistérségi pornókirálytól.
Abszolút beárazás.”
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A fotósok kereszttüzében csak zavartan mosolygott a magyar miniszterelnök.
Fotó: Saul Loeb/AFP