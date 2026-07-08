„Trump nemhogy nem ismerte fel a vonyarci Jackót a NATO-csúcson, hanem ugyan felé nyújtva a kezét, mégis Kristrún Frostadóttirral, Izland miniszterelnök-asszonyával fogott kezet.

Utána kényszeredett mosoly és cipőfűző bámulás jött a kistérségi pornókirálytól.