Roppant kínos: Donald Trump levegőnek nézte Magyar Pétert, nem fogott kezet vele (VIDEÓ)

Magyar Péter számára rendkívül kínos képsorok járják be a világot, miután az ankarai NATO-csúcstalálkozón a magyar miniszterelnök összefutott Donald Trumppal a hivatalos fotózáson.

Az amerikai elnök megfordult, és úgy tűnt, mintha kezet akarna fogni, ám csak a Magyar mellett álló hölgyet kereste. A miniszterelnök a történtek után feszengve mosolygott kínjában.

Hatalmas a kontraszt, annak ismeretében, milyen remek volt a kapcsolat Trump és Orbán Viktor között.