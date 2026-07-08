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kézfogás Magyar Péter Donald Trump

Roppant kínos: Donald Trump levegőnek nézte Magyar Pétert, nem fogott kezet vele (VIDEÓ)

2026. július 08. 12:45

A fotósok kereszttüzében csak zavartan mosolygott a magyar miniszterelnök.

2026. július 08. 12:45
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Magyar Péter számára rendkívül kínos képsorok járják be a világot, miután az ankarai NATO-csúcstalálkozón a magyar miniszterelnök összefutott Donald Trumppal a hivatalos fotózáson.

Az amerikai elnök megfordult, és úgy tűnt, mintha kezet akarna fogni, ám csak a Magyar mellett álló hölgyet kereste. A miniszterelnök a történtek után feszengve mosolygott kínjában.

Hatalmas a kontraszt, annak ismeretében, milyen remek volt a kapcsolat Trump és Orbán Viktor között.

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Fotó: Saul Loeb/AFP

 

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Összesen 200 komment

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sergent
2026. július 08. 15:12
Mindeközben kiderült az is, hogy a spanyol miniszterelnök finoman helyre tette a vén hülyét.
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Almassy
•••
2026. július 08. 15:12 Szerkesztve
Bevillant egy régi kép, amikor Greta Thunberg-et a "totális filmszínház" akkori Radnaipopója odaállította Trump útjába... Annak is hasonló kimenetele lett. A kicsit savanyúbb, kicsit sárgább, de a mi Grétánk... is így járt.
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nemecsek-3
•••
2026. július 08. 15:09 Szerkesztve
Hogy került a szamárpofájú egyáltalán Trump mellé? Tán csak nem mindenáron benne akart lenni a TV-ben és egész nap a nyomában lihegett? Ugyanazt csinálta mint az orbános rendezvényeken, amikor mindig kibalhézta az első sor közepét hogy nyalhasson? Még jó, hogy Trump nem fogott vele kezet, mert megint összefosta volna magát helyben és nyílvánosan úgy elájult volna saját hatalmasságától
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johngo
2026. július 08. 15:08
Addig üldözhetik a Fidesz embereit, amig Trump meg nem unja, de akkor keserves lesz az ébredés.
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