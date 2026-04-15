04. 15.
szerda
04. 15.
szerda
Háttér Társaság Tisza Párt országgyűlési választás 2026 lmbtq-lobbi Steiner Kristóf Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor

Az LMBTQ-mozgalom „óvatosan optimista” Magyar Péterrel kapcsolatban

2026. április 15. 16:00

Erről számolt be a New York Times az aktivistákkal készített interjúk alapján.

2026. április 15. 16:00
null

A magyarországi LMBTQ-közösség tagjai egyszerre reménykednek és bizonytalanok Magyra Péter leendő kormányával kapcsolatban a New York Times összeállítása szerint. A lap videós riportja alapján az aktivisták „sérelmek helyreállításáról” beszélnek, bár konkrétumokat nem tudtak mondani ezzel kapcsolatban, és inkább nem akarják elrontani az Orbán Viktor bukása felett érzett örömüket holmi következetességgel.

Ezt is ajánljuk a témában

A beszámoló központi állítása, hogy Orbán Viktor 16 éves kormányzása alatt az „LMBTQ-közösség” jogi és társadalmi helyzete folyamatos politikai viták tárgyává vált, és a mostani választási eredmény egy új korszak lehetőségét villantja fel, még ha ennek iránya nem is egyértelmű. Úgy látszik, az ideológiai lobbit még az LMBTQ-propaganda mesekönyv, a Csipke Józsika szerzőjével, Bódis Krisztával, a Tisza Párt eddigi szociálpolitikai szakértőjével sem sikerült teljesen megnyugtatni, aki múlt vasárnap Budapest 2. számú egyéni választókerületében nyert képviselői mandátumot az új országgyűlésben. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Dombos Tamás, a Háttér Társaság ügyvivője a lapnak úgy fogalmazott:

Azt mondanám, hogy egyértelműen van remény a közösségben arra, hogy valami változni fog, de közben nagyon sok a bizonytalanság is.”

A New York Times riportja szerint az elmúlt években a politikai viták túlléptek egy társadalmi kisebbség jogain. Steiner Kristóf aktivista ezt így fogalmazta meg:

Ez már nem is az LMBTQ-jogokról szólt, hanem a gyülekezés jogáról, ami bármely demokratikus államban egy nagyon alapvető emberi jog.”

A lap kiemeli, hogy bár a Tisza Pártot szintén konzervatívként írják le, a közösség egy része mégis pozitívan értelmezte Magyra Péter április 12-én tett kijelentését, miszerint:

Mindenki úgy él, azzal és azt szeret, akit szeretne, egészen addig, amíg ezzel jogszabályokat, törvényeket nem sért, és másnak nem árt.”

Dombos Tamás szerint azonban ez az üzenet inkább értelmezés kérdése:

Ezt az LMBTQ-közösség úgy értelmezte, hogy kiáll az LMBTQ-jogok mellett, de ez egy nagyon homályos üzenet.”

Hella Zsirka, a Háttér Társaság másik ügyvivője arról beszélt, hogy a közösség soraiból sokan így élték meg a múlt vasárnapi választás eredményét:

Nagyon sokan – köztük én is – megkönnyebbültek, amikor ez az eredmény született, már csak azért is, mert a Fidesz kampányának egy nagyon jelentős eleme volt az LMBTQ-ellenes retorika.”

Ugyanakkor szerinte a legfontosabb kérdés továbbra is nyitott maradt:

A lényegi kérdés számunkra az maradt, hogy lesz-e tér a továbbiakban ahhoz, hogy ezeket a sérelmeket helyreállítsuk. Hogy lesz-e egyáltalán politikai akarat arra, hogy ezeket a jogokat visszakapjuk.”

A riportban ugyanakkor konkrét példák nem hangzanak el arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen jogok visszaállítását várják az aktivisták, és az állítólagos sérelmek mibenlétéről sem hallhattunk.

Steiner Kristóf nem is fárasztja magát hasonló kétségekkel, ő inkább a Fidesz bukásának szeretne örülni, és így fogalmazott Magyar Péterrel kapcsolatban:

Nem akarok most aggódni, mert úgy érzem, ez elvenné tőlem és mindannyiunktól ezt az örömteli pillanatot. De óvatos akarok maradni, és nagyon figyelni fogom, hogyan használja fel ezt a lehetőséget, amit tőlünk kapott.”

Az LMBTQ-lobbinak tehát egyelőre fontosabb a Fidesz távozása feletti örömködés, mint az, hogy egyáltalán világosan artikulálják, hogy mit is várnának el a következő kormányzattól.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
gyaloggos
2026. április 15. 16:31 Szerkesztve
ÁCSI mán! MENJETEK PRIDE-olni DE NEHOGY ti legyetek már a legfontosabb téma most! INTÉZZÉTEK egymás között, BENNÜNKET, MÁSKÉPP gondolkodókat meg hagyjatok békén, OSZT SZEVASZ!
pollip
2026. április 15. 16:27
Üzent nekik MP többször is! Velük van, hasonszőrű! Ráadásul ott van nekik Csipke Józsika! Lesz melegházasság, gender oktatás, a Pride -on MP az első sorban fog vonulni. A városházára kötelező lesz kitenni a szivárványos zászlót!
a straight cold player
2026. április 15. 16:24
Még jó hogy óvatosan! Hiszen ha a főnök megharagszik akkor szárazon és durván fogja betenni a lompost mint a First Ladynek (Radnai Marikának)
Csigorin
2026. április 15. 16:23
Farturoek azt hiszik minden roluk szol, olyanok mint az ukranok
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!