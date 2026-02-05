Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Háború Ukrajnában putyin volodimir zelenszkij ukrajna

Zelenszkij Trumpra mutogat, Putyint fenyegeti: ennyit ér Ukrajna

2026. február 05. 06:07

Az ukrán elnök szerint Oroszországnak további 800 ezer embert kellene feláldoznia két év alatt, ha katonailag meg akarná hódítani Kelet-Ukrajnát.

2026. február 05. 06:07
null

„Ukrajna keleti részének meghódítása további 800 ezer halottba kerülne nekik” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a France 2 francia köztelevízió esti híradójának adott interjúban. „Ehhez minimum két évre lesz szükségük, nagyon lassú előrehaladással. Szerintem nem fognak olyan sokáig kitartani” – tette hozzá.

Míg a második világháború óta a legvéresebb fegyveres konfliktus az európai kontinensen közel négy év alatt feltehetően több százezer halálos áldozatot követelt mindkét oldalon és több millió ukrán menekült külföldre, Zelenszkij azt közölte, hogy ukrán oldalon a hivatalos halálos áldozatok száma 55 ezer katona. 

„Ukrajnában hivatalosan a csatatéren megölt katonák száma, függetlenül attól, hogy hivatásosok vagy mozgósítottak, 55 ezer. És sokan vannak, akiket Ukrajna eltűntnek nyilvánított” – mondta. 

Az orosz és ukrán delegációk között amerikai közvetítéssel Abu-Dzabiban – szerdán és csütörtökön – zajló megbeszélések kapcsán az ukrán elnök úgy vélte, hogy az amerikai elnök szerepe döntő fontosságú, mert „Putyin csak Trumptól fél”. 

„Donald Trump tudja, hogy van eszköze a nyomásgyakorlása a gazdaság, a szankciók, a fegyverek révén, amelyeket átadhatna nekünk, ha nem akarja közvetlenül bevetni az amerikai hadsereget. A hadseregünkön keresztül fenntarthatja ezt a nyomást Putyinon” – mondta Zelenszkij. 

„Az amerikai elnök kompromisszumokkal akarja leállítani ezt a háborút. Támogattuk a javaslatait, de nem lehet kompromisszumot kötni a saját szuverenitásunk kérdésében” – hangsúlyozta. 

Az ukrán államfő arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz elnök „nem fél az európaiaktól”, ugyanakkor Ukrajna háláját fejezte ki azoknak az európaiaknak, akik anyagilag, gazdaságilag és diplomáciai támogatással segítik Kijevet. 

„Mert az európaiak egy csodálatos, biztonságos világban élnek, amelyet ők maguk építettek fel igazságosan, gazdaságukon, munkájukon keresztül” – fogalmazott. „Ez egy teljesen más világ. Európában jó az élet, kellemes (...), de ma már nagyon világos, hogy ha Ukrajna nem állítja meg Putyint, akkor meg fogja támadni Európát” – mondta az ukrán elnök. 

(MTI)

Fotó: Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

 

Cirbi
2026. február 05. 09:04
Jó a szer.
Dixtroy
2026. február 05. 08:43
"Ukrajnában hivatalosan a csatatéren megölt katonák száma, függetlenül attól, hogy hivatásosok vagy mozgósítottak, 55 ezer." És mi a dimenziója? Évente, havonta, vagy naponta?
Dixtroy
2026. február 05. 08:42
Ez már vajon a végjáték, vagy évek múlva úgy látjuk majd ezt a pontot, hogy itt még a világháborút meg lehetett volna akadályozni?
valakike
2026. február 05. 08:07
Zselé nem tudja, mit hazudjon: -Oroszország évek alatt sem tudja Kelet-Ukrajnát elfoglalni. ezzel szemben: -Oroszország meg fogja támadni Európát. Egy óvodásnak is feltűnik a kettő közti hatalmas ellentét. Amúgy az orosz és ukrán veszteségek nagyjából ugyanakkorák, és az oroszok 2025-ben egy emberélet árán arányosan 60%-kal nagyobb területet foglaltak el, mint előző évben. Tehát egyre hatékonyabbak. Lehet sok áldozatba kerül a további háború, de Oroszországnak még mindig 20-szor annyi ember áll rendelkezésre mint Ukrajnának. Lehet tippelni, hol fogy el előbb a frontra küldhető katona. Segítek: nem Oroszországban.
