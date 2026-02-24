Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Magyar Péter Horn Gábor Barátság kőolajvezeték Tompos Márton momentum ukrajna orbán viktor

Újabb bizonyíték került elő, ez bele fog szólni a választási eredménybe

2026. február 24. 06:04

Az ellenzék szerint a magyar embereket meg szabad büntetni az energiaszállítás korlátozásával, sőt, csókolgassuk körbe az arrogáns ukrán vezetést.

2026. február 24. 06:04
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Bebizonyosodott, hogy Orbán Viktornak ismét igaza van. Az ellenzék háborút akar, a Fidesz békét. Vasárnap a Magyar Pétert feltétel nélkül támogató Momentum vezetésével Ukrajna támogatása mellett tüntetett az ellenzék színe-java.

A Tisza Párt támogatása miatt a választáson nem induló Momentum parlamenti képviselője Tompos Márton üzent a magyar miniszterelnöknek is. »Húzz a f…szba, Viktor, húzz a f…szba, Vlagyimir. Ukrajna él és győzni fog« – vélekedett a momentumos politikus. Majd zárásként világossá tette, hogy szerintük is azért fontos leváltani Orbán Viktor kormányát, hogy Ukrajnát támogathassa Magyarország is. – Térjünk vissza Európába és adjunk meg minden tőlünk telhető segítséget ukrán barátainknak, mert megérdemlik – vázolta a forgatókönyvet Tompos.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

Ennél egyértelműbb üzenet nem kell arra, hogy a magyar ellenzék a sunyító Tisza Párttal együtt a brüsszeli elvárásokat követve Ukrajna és a háború pártján áll.

De, ha ez nem volna elég, Horn Gábor, az egykori SZDSZ-es, ma a Tisza Párt szekerét toló megmondóember a Facebook-oldalán végérvényesen egyértelművé tette, hogy ezek az emberek mit gondolnak a háborúról és azt is, hogy nekik a magyar emberek semmit sem érnek.

»Most itt állunk, barátság nélkül, de nem az orosz háborús bűnös a hibás, nem a horvátországi megoldásokon dolgozunk, hanem megbüntetik az egyébként is fagyoskodó, hősiesen ellenálló ukrán népet az energiaszállítás korlátozásával. Hősies kiállás Putyin mellett, ócska, a magyar érdekekkel szembemenő, az oroszokat támogató lépés. Sajnos egyértelmű, hogy azok szolgálják a háború érdekeit, akik Putyin mellett állnak, és azok a békéét, akik az ukrán népet támogatják.«

Horn szerint nem az a hibás, aki az érvényben lévő szerződéseket felrúgva akadályozza, szabotálja a Barátság kőolajvezeték működését, hanem Oroszország.

Szögezzük le: ez hazugság.

Ukrajna ezzel a lépésével a magyar emberek biztonságát fenyegeti, nem az oroszokat sújtja, hanem minket, magyarokat, akik biztonságot, szállást, ételt, italt adtunk a hozzánk a háború borzalmai elől menekülő ukrán embereknek. Ez tisztán politikai döntés, ezzel akarják elérni, hogy a választáson az ukránbarát Tisza Párt győzzön.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Illusztráció. MTI/EPA/Olivier Matthys

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palinkasji
2026. február 24. 06:50
Újra megerősítették, hogy egy brancs ez, akiknek lételemük, hogy az ellenségeink seggét nyalják.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!