„Bebizonyosodott, hogy Orbán Viktornak ismét igaza van. Az ellenzék háborút akar, a Fidesz békét. Vasárnap a Magyar Pétert feltétel nélkül támogató Momentum vezetésével Ukrajna támogatása mellett tüntetett az ellenzék színe-java.

A Tisza Párt támogatása miatt a választáson nem induló Momentum parlamenti képviselője Tompos Márton üzent a magyar miniszterelnöknek is. »Húzz a f…szba, Viktor, húzz a f…szba, Vlagyimir. Ukrajna él és győzni fog« – vélekedett a momentumos politikus. Majd zárásként világossá tette, hogy szerintük is azért fontos leváltani Orbán Viktor kormányát, hogy Ukrajnát támogathassa Magyarország is. – Térjünk vissza Európába és adjunk meg minden tőlünk telhető segítséget ukrán barátainknak, mert megérdemlik – vázolta a forgatókönyvet Tompos.