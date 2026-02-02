Ez fájni fog: lehullt a lepel az ukrán tojás titkáról – akkor is ezt esszük, mikor nem is sejtenénk

A ketreces állattartás egyébként az EU-s országokban már tiltott vagy korlátozott, Ukrajnában viszont továbbra is engedélyezett, ami súlyos import- és versenyjogi kérdéseket vet fel –

melyek felett Brüsszel, révén kegyeltjéről, Ukrajnáról van szó teljes nyugalommal huny szemet.

Egy állatvédelmi szakértő rámutatott, hogy mindezeken felül az ukrán mezőgazdasági gyakorlatban olyan veszélyes vegyi anyagok is használhatók, amelyeket az unióban már rég betiltottak, miközben a háború okozta logisztikai nehézségek tovább bonyolítják a termelés ellenőrzését.

Számos uniós tagállamban – köztük Lengyelországban, Magyarországon, Szlovákiában és Bulgáriában – erős ellenállás alakult ki az ukrán agrárimport ellen: a helyi gazdák rendszeresen tiltakoznak és tüntetnek többek között az igazságtalan versenyhelyzet miatt.