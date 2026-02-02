Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brüsszel tojás Ukrajna Európai Unió

Ez fájni fog: lehullt a lepel az ukrán tojás titkáról – akkor is ezt esszük, mikor nem is sejtenénk

2026. február 02. 10:55

Veszélyes, tiltott és etikátlan, mégis elárasztják vele az Uniót.

2026. február 02. 10:55
null

Miután Brüsszel Ukrajna támogatására bevezette a vám- és kvótamentességet, pár év alatt döbbenetes mértékben megnőtt az ukrán tojásimport az Európai Unióba – írja a Berliner Zeitung.

Az Eurostat adatai szerint 2025 első tizenegy hónapjában több mint 85 000 tonna ukrán tojás érkezett az EU-ba, míg 2022-ben még csak 13 000 tonna.

Az ukrán tojások ráadásul gyakran feldolgozott élelmiszerekben – például süteményekben, pékárukban –kötnek ki, melyeken sem a származási hely, sem az állatok tartási módja nincs feltüntetve.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

Ergo a fogyasztók nagy része nincs is tudatában annak, hogy ukrán tojást eszik. A civil állatvédelmi szervezetek szerint ez a fajta „átláthatatlanság” jellemzi az állattenyésztés körülményeit is.

A ketreces állattartás egyébként az EU-s országokban már tiltott vagy korlátozott, Ukrajnában viszont továbbra is engedélyezett, ami súlyos import- és versenyjogi kérdéseket vet fel –

melyek felett Brüsszel, révén kegyeltjéről, Ukrajnáról van szó teljes nyugalommal huny szemet.

Egy állatvédelmi szakértő rámutatott, hogy mindezeken felül az ukrán mezőgazdasági gyakorlatban olyan veszélyes vegyi anyagok is használhatók, amelyeket az unióban már rég betiltottak, miközben a háború okozta logisztikai nehézségek tovább bonyolítják a termelés ellenőrzését.

Számos uniós tagállamban – köztük Lengyelországban, Magyarországon, Szlovákiában és Bulgáriában – erős ellenállás alakult ki az ukrán agrárimport ellen: a helyi gazdák rendszeresen tiltakoznak és tüntetnek többek között az igazságtalan versenyhelyzet miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

A Berliner Zeitunk szerint a kétségbeejtő jelenség a közös agrárpolitika jövőjére és az uniós import-szabályozás szigorítására is hatással lehet a jövőben.

Nyitókép: egy ukrán nő csirkéket árul egy zaporizzsjai piacon 2022-ben (Forrás: STRINGER / AFP)

 

Összesen 65 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
regi-nyarakon21
2026. február 02. 13:24
Felháborító, hogy fű alatt mérgezik az európai polgárokat. Weberéknek Ukrajna az első, pontosabban a közös biznisz
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. február 02. 12:38
Az ukránok a szarjukat az eu vezetők támogatásával ide hozzák, és velünk akarják megetetni.
Válasz erre
3
0
5m007h 0p3ra70r
2026. február 02. 12:03
Az ukrán kajáknak olyan nemköllmá íze van.
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. február 02. 12:00
>>Türelem 2026. február 02. 11:48 ...legyél vegán, de még jobb, fényevő<< Már a fény sem a régi. Amióta begyógyult az ózonlyuk.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!