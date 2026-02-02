Ez fájni fog: lehullt a lepel az ukrán tojás titkáról – akkor is ezt esszük, mikor nem is sejtenénk

Ettől rettegett Von der Leyen: irdatlan nagy tömeg fogja megostromolni Brüsszelt
Újabb összeurópai tüntetést szerveznek január 20-ra az európai gazdák, példátlan összefogással állítanák meg Ursula von der Leyent.
Veszélyes, tiltott és etikátlan, mégis elárasztják vele az Uniót.
Miután Brüsszel Ukrajna támogatására bevezette a vám- és kvótamentességet, pár év alatt döbbenetes mértékben megnőtt az ukrán tojásimport az Európai Unióba – írja a Berliner Zeitung.
Az Eurostat adatai szerint 2025 első tizenegy hónapjában több mint 85 000 tonna ukrán tojás érkezett az EU-ba, míg 2022-ben még csak 13 000 tonna.
Az ukrán tojások ráadásul gyakran feldolgozott élelmiszerekben – például süteményekben, pékárukban –kötnek ki, melyeken sem a származási hely, sem az állatok tartási módja nincs feltüntetve.
Ergo a fogyasztók nagy része nincs is tudatában annak, hogy ukrán tojást eszik. A civil állatvédelmi szervezetek szerint ez a fajta „átláthatatlanság” jellemzi az állattenyésztés körülményeit is.
A ketreces állattartás egyébként az EU-s országokban már tiltott vagy korlátozott, Ukrajnában viszont továbbra is engedélyezett, ami súlyos import- és versenyjogi kérdéseket vet fel –
melyek felett Brüsszel, révén kegyeltjéről, Ukrajnáról van szó teljes nyugalommal huny szemet.
Egy állatvédelmi szakértő rámutatott, hogy mindezeken felül az ukrán mezőgazdasági gyakorlatban olyan veszélyes vegyi anyagok is használhatók, amelyeket az unióban már rég betiltottak, miközben a háború okozta logisztikai nehézségek tovább bonyolítják a termelés ellenőrzését.
Számos uniós tagállamban – köztük Lengyelországban, Magyarországon, Szlovákiában és Bulgáriában – erős ellenállás alakult ki az ukrán agrárimport ellen: a helyi gazdák rendszeresen tiltakoznak és tüntetnek többek között az igazságtalan versenyhelyzet miatt.
A Berliner Zeitunk szerint a kétségbeejtő jelenség a közös agrárpolitika jövőjére és az uniós import-szabályozás szigorítására is hatással lehet a jövőben.
Nyitókép: egy ukrán nő csirkéket árul egy zaporizzsjai piacon 2022-ben (Forrás: STRINGER / AFP)