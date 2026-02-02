Ft
jobboldal Argentína választás

Akkorát nyert a jobboldal, hogy mi is csak pislogunk: már az első fordulóban eldőlt, ki lesz az új elnök

2026. február 02. 13:55

Hibátlan győzelem.

2026. február 02. 13:55
null

Laura Fernández jobboldali politikus győzött a vasárnap megrendezett Costa Rica-i elnökválasztáson, pártja pedig parlamenti többséget szerzett – közölték a helyi hatóságok.

Fernández a szavazatok csaknem felét szerezte meg vasárnap, így már az elnökválasztás első fordulójában győzött.

A 39 éves Fernández – aki a távozó elnök, Rodrigo Chavez kormányának tagja, majd kabinetfőnöke volt – kampányában azt ígérte, hogy folytatja elődje szigorú biztonsági politikáját, és arra is ígéretet tett, hogy Chavezt is be fogja vonni a kormányába.

Győzelmi beszédében kijelentette, hogy „mély és visszafordíthatatlan változtatásokat” akar végrehajtani. Hangsúlyozta, hogy az 1948-as polgárháború utáni „második köztársaság” már a múlté, és eljött az idő a „harmadik köztársaság felépítésére”.

Az elnökválasztáson a szavazatok egyharmadának megszerzésével Alvos Ramos centrista közgazdász végzett a második helyen, míg a harmadik jelölt, Claudia Dobles építész, korábbi first lady a voksok 5 százalékát gyűjtötte össze.

Laura Fernández Costa Rica második női elnöke Laura Chinchilla (2010-2014) után.

Fernández Szuverén Néppártja (SPP) az előzetes eredmények alapján az 57 kongresszusi székből 30-at szerzett meg. Korábban a pártnak nyolc helye volt a parlamentben.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Jeffrey Arguedas

istvanpeter
2026. február 02. 14:49
Szép karrier és még csinos is. Sok sikert Elnök Asszony!
szantofer
2026. február 02. 14:43
Magyar Péter ettől tutira agyfaszt kap. vagy mégsem?
felicitaciones
2026. február 02. 14:05
Costa Ricaban, meg ugy altalaban Latinamerikaban a jobboldali az az USAnak behajolo csicskakat jelenti...a hazaarulokat A baloldaliak a nemzeti szuverenistak, habar a mandi kozepiskolabol kibukott diakszovetkezetes melosai errol meg nem tudnak
