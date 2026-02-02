Akkorát nyert a jobboldal, hogy mi is csak pislogunk: már az első fordulóban eldőlt, ki lesz az új elnök

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Laura Fernández jobboldali politikus győzött a vasárnap megrendezett Costa Rica-i elnökválasztáson, pártja pedig parlamenti többséget szerzett – közölték a helyi hatóságok.
Fernández a szavazatok csaknem felét szerezte meg vasárnap, így már az elnökválasztás első fordulójában győzött.
A 39 éves Fernández – aki a távozó elnök, Rodrigo Chavez kormányának tagja, majd kabinetfőnöke volt – kampányában azt ígérte, hogy folytatja elődje szigorú biztonsági politikáját, és arra is ígéretet tett, hogy Chavezt is be fogja vonni a kormányába.
Győzelmi beszédében kijelentette, hogy „mély és visszafordíthatatlan változtatásokat” akar végrehajtani. Hangsúlyozta, hogy az 1948-as polgárháború utáni „második köztársaság” már a múlté, és eljött az idő a „harmadik köztársaság felépítésére”.
Az elnökválasztáson a szavazatok egyharmadának megszerzésével Alvos Ramos centrista közgazdász végzett a második helyen, míg a harmadik jelölt, Claudia Dobles építész, korábbi first lady a voksok 5 százalékát gyűjtötte össze.
Laura Fernández Costa Rica második női elnöke Laura Chinchilla (2010-2014) után.
Fernández Szuverén Néppártja (SPP) az előzetes eredmények alapján az 57 kongresszusi székből 30-at szerzett meg. Korábban a pártnak nyolc helye volt a parlamentben.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Jeffrey Arguedas