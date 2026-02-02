Akkorát nyert a jobboldal, hogy mi is csak pislogunk: már az első fordulóban eldőlt, ki lesz az új elnök

Győzelmi beszédében kijelentette, hogy „mély és visszafordíthatatlan változtatásokat” akar végrehajtani. Hangsúlyozta, hogy az 1948-as polgárháború utáni „második köztársaság” már a múlté, és eljött az idő a „harmadik köztársaság felépítésére”.

Az elnökválasztáson a szavazatok egyharmadának megszerzésével Alvos Ramos centrista közgazdász végzett a második helyen, míg a harmadik jelölt, Claudia Dobles építész, korábbi first lady a voksok 5 százalékát gyűjtötte össze.