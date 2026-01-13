Ft
A németek már tudják: Donald Trump érkezése végleg eldönti Orbán Viktor és Magyar Péter versenyét

2026. január 13. 11:22

A FAZ szakértőkre hivatkozva azt írja, Donald Trump budapesti látogatása érdemben segítheti Orbán Viktort a belpolitikai kampányban.

2026. január 13. 11:22
Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor miniszterelnök vezetői képességeit méltatta, és bejelentette, hogy a magyar választási kampány idején látogatást tervez Budapestre – írja a FAZ.

A cikk arra hívja fel a figyelmet, hogy

szakértők szerint Trump látogatása érdemben segítheti Orbánt a belpolitikai versenyben. 

A szerző hangsúlyozza, hogy Orbán szoros kapcsolatot ápol Trumppal és a MAGA-mozgalommal; ezt külpolitikai tőkeként használja fel az ellenzéki Magyar Péterrel szemben folytatott kampányában.

Nyitókép: AFP/Saul Loeb

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

