A németek már tudják: Donald Trump érkezése végleg eldönti Orbán Viktor és Magyar Péter versenyét

Itt a hivatalos bejelentés: idén is Budapest lesz a konzervatív világ fővárosa (VIDEÓ)
Hiába reménykedtek a liberálisok, idén is lesz CPAC Hungary, és már a dátum is megvan.
A FAZ szakértőkre hivatkozva azt írja, Donald Trump budapesti látogatása érdemben segítheti Orbán Viktort a belpolitikai kampányban.
Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor miniszterelnök vezetői képességeit méltatta, és bejelentette, hogy a magyar választási kampány idején látogatást tervez Budapestre – írja a FAZ.
A cikk arra hívja fel a figyelmet, hogy
szakértők szerint Trump látogatása érdemben segítheti Orbánt a belpolitikai versenyben.
A szerző hangsúlyozza, hogy Orbán szoros kapcsolatot ápol Trumppal és a MAGA-mozgalommal; ezt külpolitikai tőkeként használja fel az ellenzéki Magyar Péterrel szemben folytatott kampányában.
