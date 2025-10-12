Drámai fordulópont: most már a Kelet szankcionálja a Nyugatot

De járulékos veszteségei egészen bizonyosan vannak. Ilyen India, egy bonyolult, de makulátlan demokrácia betolása Oroszország és Kína mellé egy feleslegesen magas vámtétellel; és ilyen a kínai szankció kiprovokálása is.

A ritka földfémek feletti kínai fennhatóság stratégiai kockázatairól régóta beszélnek nyugati geopolitikai elemzők; annak veszélye, hogy bármi egyedi és megismételhetetlen erőforrás kínai ellenőrzés alatt legyen, valójában a Tajvan-probléma szíve közepe is. De Kína a ritkaföldfém-kártyát nem valamiféle saját offenzív cél elérése érdekében játszotta ki egy neki tetsző időpontban, hanem egy amerikaiak által indított kereskedelmi háborúban vetette be. Kínai ritka földfémek nélkül pedig megnézheti a zöld átállását mindenki, akinek van olyanja. A szóban forgó anyagok felhasználási köre olyan széles, hogy még Donald Trump szerény zöld céljai elérésében is problémát jelent, ha nincsenek.

Az amerikai-kínai kereskedelmi villongások legújabb köre megmutatja: már nem csak a Nyugatnál van stukker, és a Keleté sem kicsi. Az Oroszország elleni szankciók ellenszankciói megfosztották a világ szankcionálgató részét egy nem jelentéktelen, de globális léptékben kicsi piactól, az ott termelt élelmiszertől, műtrágyától, energiától. Fáj ez, egyes cégeknek különösen, de meg nem gyilkol senkit.

Aki viszont Kínával emberkedik, az erre számíthat, ami most történt: stratégiai jelentőségű ellencsapásra.

Amerika hibája – Donald Trump a szövetségesünk, de igen, ez hiba – intő jel Európa számára is: ebből a gazdasági lecsúszásból nem fogjuk tudni kiszankcionálni magunkat. Amerikának a külkereskedelmi deficitjét, Európának a versenyképességi és innovációs válságát most úgy kell megoldania, hogy magát teszi jobbá a mostaninál. A régi nóta, hogy majd másokat teszünk gyengébbekké, most nem működik. A szankciós fegyver többé nem a különbejáratú fegyverünk. Jobb, ha felkészülünk: nélküle kell megvívnunk ezt a csatát. Aki hallja holtát, ne feledje.