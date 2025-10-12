Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
10. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 12.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Donald Trump Amerikai Egyesült Államok ritkaföldfém Egyesült Államok

Drámai fordulópont: most már a Kelet szankcionálja a Nyugatot

2025. október 12. 09:02

Az amerikai-kínai kereskedelmi villongások legújabb köre megmutatja: már nem csak a Nyugatnál van stukker, és a Keleté sem kicsi.

2025. október 12. 09:02
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

„Hadlavá holtát terömtevé Istentűl, gye feledevé” – hangzik legkorábbi magyar nyelvemlékünk legmélyebb értelmű, egyben leggyönyörűbb sora.

Már az ómagyar is sokkal szebben írta le azt, amit korunk amerikaija közmondásszerűen így fogalmaz meg: „the more you f*ck around, the more you’re gonna find out”. 

A „find out” fázisát éli meg most éppen Donald Trump és az amerikai kereskedelempolitika. Fitogtatták, fitogtatták az Amerikai Egyesült Államok kétségtelenül meglévő erejét, a gyengék (Ursula von der Leyen) fején átgyalogoltak – aztán ellenerővel találkoztak. És most nem tudják, mi legyen.

A helyzet ugyanis az, hogy most a Kelet szankcionálja a Nyugatot.

Ilyen eddig nem volt: eddig mi mondtuk azt, hogy „rossz ország, köpöd ki, nem kapsz Nvidiát” (Google-t, olajfúrótornyot, Mercedest). Most ezt mi kapjuk: csütörtökön a kínai kereskedelmi minisztérium hétről tizenkettőre emelte a csak kormányzati engedéllyel exportálható ritkaföldfémek számát. Tizenhét van belőlük, még egy lépésnyi f*ck aroundra van lehetőség a totális find out előtt.

„A ritkaföldfémekhez kapcsolódó ingóságoknak kettős felhasználású karakterük van úgy civil, mint katonai megoldásokra. Exportkorlátozásokat bevezetni rájuk nemzetközi gyakorlat” – fogalmazott csütörtöki sajtótájékoztatóján a kínai minisztérium szóvivője,

és csak azért nem röhögött mondat közben harsányan, mert a kínai kádervilág igen száraz, munkaidőben röhögni nem szabad.

Ezért minden bizonnyal később, munkaidő után röhögött egy pofa erguotou mellett, de annál harsányabban.

„Nemzetközi gyakorlat”, persze. Az a nemzetközi gyakorlat, hogy ezt a Nyugat csinálja. Az, hogy a Nyugattal csinálják, a nagy világhatalmi átrendeződések által lehetővé tett politikai innováció.

Jól fejti meg az első kézből tájékozódó miniszterelnök, hogy a trumpi vámpolitika épp a világ multipolárissá válására hivatott reagálni: ha Amerika nyakára nőnek a többiek, akkor ideje visszaállítani Amerika szolgálatába mindent, ami Amerikáé – működőtőkét, felvevőpiacot. Az őrült beszédben van rendszer, és a végén még lehet is belőle Amerika számára valami.

De járulékos veszteségei egészen bizonyosan vannak. Ilyen India, egy bonyolult, de makulátlan demokrácia betolása Oroszország és Kína mellé egy feleslegesen magas vámtétellel; és ilyen a kínai szankció kiprovokálása is.

A ritka földfémek feletti kínai fennhatóság stratégiai kockázatairól régóta beszélnek nyugati geopolitikai elemzők; annak veszélye, hogy bármi egyedi és megismételhetetlen erőforrás kínai ellenőrzés alatt legyen, valójában a Tajvan-probléma szíve közepe is. De Kína a ritkaföldfém-kártyát nem valamiféle saját offenzív cél elérése érdekében játszotta ki egy neki tetsző időpontban, hanem egy amerikaiak által indított kereskedelmi háborúban vetette be. Kínai ritka földfémek nélkül pedig megnézheti a zöld átállását mindenki, akinek van olyanja. A szóban forgó anyagok felhasználási köre olyan széles, hogy még Donald Trump szerény zöld céljai elérésében is problémát jelent, ha nincsenek.

Az amerikai-kínai kereskedelmi villongások legújabb köre megmutatja: már nem csak a Nyugatnál van stukker, és a Keleté sem kicsi. Az Oroszország elleni szankciók ellenszankciói megfosztották a világ szankcionálgató részét egy nem jelentéktelen, de globális léptékben kicsi piactól, az ott termelt élelmiszertől, műtrágyától, energiától. Fáj ez, egyes cégeknek különösen, de meg nem gyilkol senkit.

Aki viszont Kínával emberkedik, az erre számíthat, ami most történt: stratégiai jelentőségű ellencsapásra.

Amerika hibája – Donald Trump a szövetségesünk, de igen, ez hiba – intő jel Európa számára is: ebből a gazdasági lecsúszásból nem fogjuk tudni kiszankcionálni magunkat. Amerikának a külkereskedelmi deficitjét, Európának a versenyképességi és innovációs válságát most úgy kell megoldania, hogy magát teszi jobbá a mostaninál. A régi nóta, hogy majd másokat teszünk gyengébbekké, most nem működik. A szankciós fegyver többé nem a különbejáratú fegyverünk. Jobb, ha felkészülünk: nélküle kell megvívnunk ezt a csatát. Aki hallja holtát, ne feledje.

Nyitókép: TIMOTHY A. CLARY / AFP

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2025. október 12. 11:19
Trump nehéz helyzetben van. Nagy rá a nyomás, ami ebben a korban egészségtelen. Ezért vagdalkozik. Az egész helyzet olyan mint a tárgyalás technikája. Nagyon durrant, felkorbácsolja a világot. Aztán jön majd alelnöke a következő ciklusban aki kisimitja. Csak nehogy addigra a felkorbácsolt hullámok elmosák a partokat. Pl. ha megy tomahawk ukiba, megy atomtöltet iránba.
Válasz erre
1
0
NokiNokedli
2025. október 12. 11:12
Visszanyalt a fagyi, és most berosált a pofátlan Béketeremtő. Ezzel párhuzamosan enyhén hazavágták a kínaiak a vonatkozó tőzsdei részvényeket.
Válasz erre
3
0
Dixtroy
2025. október 12. 10:49
A szankciók működnek! Csak nem úgy, ahogy azt elképzelték..
Válasz erre
3
0
zsocc44
2025. október 12. 10:40
India, mint makulátlan demokrácia… Mátyás ha ez irónia akart lenne, annak igen gyenge lett… mellesleg hol is gyártják a legfejlettebb chipeket? Csak nem Tajvan lesz az? Azért meg van egy-két-há’ “apróság”, ahol Kína mutat némi lemaradást…
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!