09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
rendőrség kórház gyász Erdély halál vizsgálat Románia

Tragédia Romániában: áldatlan állapotok uralkodnak ebben a kórházban

2025. szeptember 15. 16:31

A férfi állítólag azért esett el, mert a kórház egyik lépcsőfoka beszakadt a súlya alatt.

2025. szeptember 15. 16:31
null

A rendőrség vizsgálatot indított, miután bejelentést kaptak arról, hogy egy 66 éves férfi meghalt a romániai Resicabányai Megyei Kórház területén – írja a Maszol.

A férfi állítólag azért esett el, mert a kórház egyik lépcsőfoka beszakadt a súlya alatt.

A zuhanás következtében a beteg életét vesztette.

„Szeptember 15-én a resicabányai rendőrség munkatársait a megyei kórház képviselői értesítették arról, hogy egy 66 éves férfi a kora reggeli órákban elhunyt az egészségügyi intézményben. A holttestet a Törvényszéki Orvostani Szolgálatra szállították, ahol boncolásra kerül sor, hogy megállapítsák a halál okát” – idézi a Krassó-Szörény megyei rendőrség közleményét a News.ro.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Andreas SOLARO / AFP

