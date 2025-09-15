Tragédia Romániában: áldatlan állapotok uralkodnak ebben a kórházban

Egy szempillantás alatt összezúzták a románok álmát: most megismerhette a lakosság a könyörtelen igazságot
A férfi állítólag azért esett el, mert a kórház egyik lépcsőfoka beszakadt a súlya alatt.
A rendőrség vizsgálatot indított, miután bejelentést kaptak arról, hogy egy 66 éves férfi meghalt a romániai Resicabányai Megyei Kórház területén – írja a Maszol.
A zuhanás következtében a beteg életét vesztette.
„Szeptember 15-én a resicabányai rendőrség munkatársait a megyei kórház képviselői értesítették arról, hogy egy 66 éves férfi a kora reggeli órákban elhunyt az egészségügyi intézményben. A holttestet a Törvényszéki Orvostani Szolgálatra szállították, ahol boncolásra kerül sor, hogy megállapítsák a halál okát” – idézi a Krassó-Szörény megyei rendőrség közleményét a News.ro.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Andreas SOLARO / AFP