BBC: Trump csiki-csuki játéka az Epstein-aktákkal még a rajongóit is próbára teszi

Donald Trumpot továbbra is kérdésekkel bombázzák a Jeffrey Epstein-ügy aktáival kapcsolatban, miközben az elnök a radikális baloldali demokratákat hibáztatja kialakult helyzetért – írta a BBC.

Egy Truth Social bejegyzésben az Epstein-ügyet politikai ellenfelei által kitalált „átverésnek” nevezte, de saját támogatóit is ostobának titulálta, amiért bedőltek ennek. Ezzel a retorikával viszont az kockáztatja, hogy magára haragítja saját támogatóit, akik már így is megosztottak a kérdésben. Trump most azt állítja, hogy nincs „hiteles” bizonyíték a lista létezésére ellentmond korábbi kijelentéseinek – hogy az aktákat ki kell adni.

Laura Loomer konzervatív aktivista figyelmeztetett, hogy az ügy „felemésztheti” Trump elnökségét, és független nyomozás elindítását javasolta, amit Trump valószínűleg elutasít majd.

A demokraták kihasználhatják a helyzetet, ha felerősítik a Trump-tábor megosztottságát, ugyanis egy YouGov-felmérés szerint az amerikaiak 79%-a, köztük a republikánusok 75%-a és a demokraták 85%-a, az Epstein-akták kiadását követeli. Egy belső demokrata felmérés szerint 58% hiszi, hogy Trump érintett lehet ez ügy eltussolásban.

A republikánus hivatalnokok többnyire kiállnak Trump mellett, és a Képviselőház konzervatívjai blokkolták az akták kiadására irányuló demokrata próbálkozásokat. Mike Johnson házelnök is visszavonta korábbi, az akták kiadását támogató kijelentéseit, miközbe n kijelentette, hogy Trump „hiteles” információkra hivatkozik. Ha Trump támogatóinak elégedetlensége fennmarad, az árthat a Republikánus Pártnak a következő kongresszusi választásokon. Ha a demokraták megszerzik a kongresszus egyik vagy mindkét házát, akkor Trump komoly problémával nézhet szembe.

