Lélegzet-visszafojtva figyeli, mit lép Irán – ezt mondja a szakértő

Felmerült a Hormuzi-szoros lezárásának lehetősége is – ez a kulcsfontosságú olajszállítási útvonal a világkereskedelem számára, de ez az opció Iránnak is komoly károkat okozna. A szoroson keresztül Irán is exportál olajat, főként Kínába és Kelet-Ázsiába, így egy ilyen lépés gazdaságilag öngól lenne.