Kiderült: Magyar Péter Facebook-bejegyzéseiből informálódik az ukrán média a magyar belpolitikai helyzetről

A hivatalos eredményhirdetés előtt pár nappal, a szavazás lezárásának másnapján Magyar Péter Facebook-bejegyzésében „totális kudarcnak” minősítette a VOKS 2025 kezdeményezést, és saját becslései alapján megállapította, hogy összesen nagyjából 600 ezren tölthették ki online és papíron a szavazást. Noha addigra már tudni lehetett, hogy kétmillió fölött volt a levélben visszaküldött szavazatok száma, a Tisza Párt – amelynek az április véleménynyilvánító szavazására 1,1 millió szavazat érkezett – vezetője már előzetesen igyekezett hitelteleníteni a nemzeti szavazás végeredményét, aminek meg is lett az eredménye. Ukrajnában legalábbis.

Az ukrán lapok ugyanis tömegesen szemlézték Magyar Facebook-posztját, hangsúlyozva, hogy az ukrán csatlakozásról szóló magyar népszavazás kudarcba fulladt, és alig 600 ezren vettek rajta részt a 9,5 milliós Magyarországon.

Vagyis az ukrán sajtó gyakorlatilag Magyar Péter Facebook-posztját kezelte tényként, figyelmen kívül hagyva a hivatalos információkat, ami nem meglepő, hiszen a Tisza-vezér narratívája közelebb áll az ukrán érdekekhez.

Többek között a The New Voice of Ukraine, az Obozrevatel, az Ukrainska Pravda és a Eurointegration is beszámolt a véleménynyilvánító szavazásról, ám mindegyik az ellenzéki politikus posztjából dolgozott, és nem az eredeti, hivatalos adatokat vették át. Ez nem meglepő, hiszen az ukránok szempontjából előnyösebb lenne, ha az lenne a valóság, amit a Néppárt ukrán csatlakozáspárti álláspontját magáévá tevő Tisza Párt állít.

Nyitókép: Getty Images / SimpleImages