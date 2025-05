„Viszonylag kevés elérhető információnk van arról, hogy a front mindkét oldalán milyen kétségbeesett módszerekkel élnek a katonák. Hogyan próbálnak elmenekülni a hadseregtől, milyen korrupciós mechanizmusok vannak, és mi mindenre hajlandó egy ember, amikor az életét félti. Van itt minden: öncsonkítás, sok pénzért a menekítéssel foglalkozó szervezetek, korrupt katonai vezetők, stb.

A Meduza múlt héten egy nagyon izgalmas, számos interjún és az orosz feketepiac feltérképezésén alapuló anyagot hozott le az orosz katonákról, de érdemes hozzátenni, hogy problémák legalábbis egy része fennáll az ukrán oldalon is, azzal a kitétellel, hogy az oroszokkal szemben ők honvédő háborút folytatnak. Néhány hónappal ezelőtt írtam egy bejegyzést a magas ukrán dezertálási számokról is (ahol a nyilvános adatok szerint is minden tizedik katona dezertőrnek számít).

Az orosz katonák dezertálásával szemben az állam egyre szigorúbban próbál fellépni, de a piac gyorsan alkalmazkodik az új helyzetekhez. A Meduza cikke részletesen feltárja, milyen módszerekkel és korrupciós technikákkal próbálják az orosz állampolgárok és katonák elkerülni a katonai szolgálatot, illetve megszökni a frontról.”

Nyitókép: Facebook

