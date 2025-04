Sokan ellenzik Ukrajna EU-tagságát – és még többen figyelmeztetnek a legnagyobb veszélyre

Ellenzi Ukrajna EU-tagságát a hollandok jelentős része, Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke; az Afd egy vezető politikusa; Harald Vilimsky, az Osztrák Szabadságpárt elnöke; és mások is. Emellett több európai politikus is hangot adott azon véleményének, akárcsak olyan vezető gazdasági lapok, mint az Economist és a Financial Times, hogy Ukrajna EU-tagsága nagy kihívást jelentene, és nem lehet gyorsan megcsinálni.